Trnava chce proti rozbehnutému Fenerbahce odčiniť debakel z Razgradu

H-skupina Európskej konferenčnej ligy, 2. kolo (štvrtok 5. októbra, 21.00 h, Štadión Antona Malatinského):



FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul



rozhodcovia: Stegemann - Gittelmann, Günsch (všetci Nem.)



ďalší zápas:



21.00 FC Nordsjaelland - Ludogorec Razgrad



tabuľka:



1. Razgrad 1 1 0 0 4:0 3



2. Fenerbahce 1 1 0 0 3:1 3



3. Nordsjaelland 1 0 0 1 1:3 0



4. TRNAVA 1 0 0 1 0:4 0



Trnava 4. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia na štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy proti Fenerbahce Istanbul s túžbou predviesť lepší výkon a najmä odčiniť debakel 0:4, ktorý utrpeli v prvom vystúpení H-skupiny v Razgrade. Favoritom duelu, ktorý bude sledovať vypredaný Štadión Antona Malatinského, je však turecký tím.Predurčuje ho k tomu kvalita kádra, bohatšie medzinárodné skúsenosti a tiež aktuálna forma. Fenerbahce momentálne ťahá 16-zápasovú víťaznú šnúru. Naposledy našlo premožiteľa v súťažnom zápase 4. júna, keď v lige prehralo s Galatasarayom Istanbul 0:3. Posledné tri stretnutia vyhralo s celkovým skóre 10:0, do EKL vstúpilo domácim triumfom 3:1 nad dánskym Nordsjaellandom. So Spartakom sa hráči 19-násobného tureckého šampióna stretnú po piatich rokoch. Oba tímy na seba narazili v skupine Európskej ligy v sezóne 2018/2019. V Istanbule sa zrodilo víťazstvo domácich 2:0, v Trnave vyhral slovenský zástupca 1:0, ale na postup do jarných vyraďovacích bojov nedosiahol.Trnava sa po úvodnej zahanbujúcej prehre v Bulharsku rýchlo otriasla a v najvyššej domácej súťaži nazbierala v troch kolách sedem bodov. Remizovala 2:2 v Ružomberku, doma zdolala Košice 3:0 a naposledy počas uplynulého víkendu získala cenné tri body po víťazstve 1:0 v Dunajskej Strede. Pozitívnou správou pre "bílích andelov" je fakt, že po dlhom čase našli strelca. Skúsený bývalý reprezentačný útočník Michal Ďuriš od prestupu do Spartaka nastrieľal v štyroch ligových zápasoch rovnaký počet gólov a aj proti Fenerbahce si od neho v tábore víťaza Slovenského pohára sľubujú veľa. "," citoval Ďuriša klubový web.Zápas Trnava - Fenerbahce má úvodný výkop o 21.00 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na športovom kanáli. V rovnakom čase sa v Dánsku bude odvíjať súboj medzi FC Nordsjaelland a Ludogorcom Razgrad.