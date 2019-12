Trnava do roku 2020 vstupuje ako Európske mesto športu

Trnava 29. decembra (TASR) – Mesto Trnava vstúpi do roku 2020 s prívlastkom Európske mesto športu (EMŠ). Na podujatia počas roka a sprievodné aktivity vyčlenila samospráva z rozpočtu 50 000 eur, podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej viacero zámerov v štádiu projektovej dokumentácie bude do rozpočtu zaradených po záverečnom účte za rok 2019.



Titul Trnave udelila na základe kandidatúry hodnotiaca komisia Federácie európskych hlavných miest a miest športu (ACES Europe), ktorá pracuje pri Európskej únii a jej zástupcovia mesto navštívili. Ocenili tamojšie športoviská i športové programy a aktivity.



"Pre naše mesto to znamená lepšiu východiskovú pozíciu pri uchádzaní sa o financie na investície do športovej infraštruktúry a zviditeľnenie sa doma i v zahraničí," povedal v máji pri zverejnení rozhodnutia ACES primátor Peter Bročka.



Trnava podľa hovorkyne požiadala Slovenský olympijský a športový výbor o podporu pri projekte 200-metrovej bežeckej dráhy v Atletickom športovom klube Slávia. "Schválených nám bolo 100 000 eur. V súvislosti s EMŠ sme sa obrátili aj na Úrad vlády SR a stále čakáme na informáciu o výške možnej dotácie," doplnila Majtánová.



V rozpočte mesta sa uvádza, že získanie titulu má prispieť k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú, vytvoreniu ďalších a hlavne nových podnetov, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti na športovanie čo najširšiemu okruhu Trnavčanov i návštevníkov mesta.



Na rok 2020 je vyčlenených pri bežných výdavkoch na telovýchovu a šport 87 000 eur, z toho 50 000 eur na aktivity EMŠ. V rámci dotácií je vyčlenených 341 000 eur, z nich 259 000 eur ako priama dotácia športovým organizáciám.



Sú tam zahrnutí hokejisti, plavci, volejbalisti, basketbalisti, bejzbalisti, klub gymnastických športov, futbalisti, džudo, bojové športy. Na správu športových areálov vyhradilo mesto na bežné i kapitálové výdavky 2,165 milióna eur. K hlavným cieľom patrí rozšíriť činnosť mestského zimného štadióna o nové stredisko zimných olympijských športov – hokeja, krasokorčuľovania, curlingu a šortreku.



Hlavným Európskym mestom športu bude v budúcom roku španielska Malaga. Okrem Trnavy spomedzi slovenských miest ocenenie EMŠ predtým získali Michalovce (2019), Nitra (2018), Banská Bystrica (2017) a Košice (2016).