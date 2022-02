Trnava doma remízovala proti Trenčínu; na Slovan stráca už osem bodov

Na snímke vpravo kapitán Trnavy Martin Mikovič a hráč Trenčína Filip Bainovič počas zápasu 21. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - AS Trenčín v sobotu 19. februára 2022 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0



ŽK: Koštrna - Azango, Zubairu, Bainovič, Slávik Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Jánošík, 1533 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Grič, Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván (69. Azevedo), Kozak (60. Procházka), Bukata, Bamidele Yusuf (78. Ramadan) - Ristovski. Tréner: Gašparík



Trenčín: Kukučka - Slávik (66. Yem), Pires, Pirinen, Madu - Kadák, Bainovič, Zubairu - Tučný (66. Soares), Ikoba (78. Letenay), Azango. Tréner: Ančič

Trnava 19. februára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v 22. kole Fortuna ligy s AS Trenčín 0:0.Spartak Trnava remizoval s Trenčínom 0:0, diváci v zápase plnom nepresností gól nevideli. Tréner trnavského Spartaka Michal Gašparík musel na zápas s Trenčínom zložiť novú stopérsku dvojicu. Pre zranenie vynechali duel Škrtel s Kóšom, stred obrany tak držali Tumma a Grič. Trenčania zase prišli o zraneného hrotového útočníka Jendrišeka, jeho post zaujal Ikoba. Prvú veľkú šancu zápasu mal Ristovski, keď sa po Mikovičovom odkope dostal za stopérsku dvojicu, Pires mu však v poslednej chvíli stihol odkopnúť loptu. Ďalšiu príležitosť pre Ristovskeho vymyslel Iván, ktorý prešiel cez Maduho, trnavský útočník tiesnený Pirinenom nedokázal zakončiť dostatočne dôrazne. Ristovskemu to nevyšlo ani do tretice, po výbornom centri Ivána z pravej strany hlavičkoval z päťky tesne vedľa. Postupne sa hra vyrovnala a dej sa odvíjal prevažne medzi šestnástkami. Dve trenčianske možnosti na skórovanie mal Azango. Pri jednej preváhal správny moment na streľbu, pri druhej jeho pokus poľahky chytil Takáč.Gólovú šancu mal po zmene strán Ikoba. Po centri z pravej strany hlavičkoval do žrde. Po následnom rohu zlikvidoval Maduho hlavičku Takáč. Trnava hrala v druhom polčase v kŕči, nedarili sa jej kombinácie a nepomohli ani striedania. V druhom dejstve si nevypracovala vyloženú príležitosť. Misky váh na stranu Trenčína sa snažil nakloniť Kadák, z hranice šestnástky trafil vedľa a ďalšiu chytil Takáč. V platnosti zostalo 0:0.."."