Trnava je tretíkrát po sebe v 3. predkole, Gašparík: Chceme to zlomiť

3. predkolo EKL 2023/24 - prvý zápas:



Lech Poznaň - FC Spartak Trnava /štvrtok 10. augusta, 20.00 SELČ, Stadion Poznaň/



rozhodcovia: Karaoglan - Sesigüzel, Kömürcüoglu (všetci Tur.)

Bratislava 9. augusta (TASR) – Futbalový Spartak Trnava je tretí rok za sebou v európskej klubovej súťaži a tretí raz je to Európska konferenčná liga. Držiteľ Slovenského pohára sa vo štvrtok predstaví na ihrisku Lechu Poznaň v úvodnom zápase 3. predkola EKL. Tréner Michal Gašparík ani kapitán Martin Mikovič nevzdávajú súboj s favoritom dopredu a veria, že postup do play off o skupinu EKL im tentokrát vyjde.V prvom ročníku EKL (2021/22) nestačil Spartak v 3. predkole na Maccabi Tel Aviv (0:0, 0:1), o rok neskôr na Rakow Čenstochovú (0:2, 0:1) a vo štvrtok má pred sebou opäť poľskú prekážku. "," povedal Gašparík na stredajšom brífingu pred odletom do Poľska. lechbol vlani vo štvrťfinále hlavnej súťaže a Fiorentinu dokázal v odvete zdolať 3:2 – doma však prehral 1:4.V domácej súťaži má Trnava za sebou dva zápasy. Niké ligu začala prehrou 1:2 s Trenčínom a v Zlatých Moravciach remizovala 1:1. "," opísal situáciu kormidelník.Jeho prístup zdieľal aj kapitán tímu, obranca Martin Mikovič. "," povedal Mikovič, ktorý v minulosti pôsobil v poľskej Ekstraklase. "," dodal niekdajší hráč Termalice Nieciecza.Výkop štvrtkového zápasu je na programe o 20.00 h na Stadione Poznaň. Víťaz sa v play off o skupinovú fázu EKL stretne so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy (EL) medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Spartak hral naposledy play off v európskej súťaži v roku 2019, cez Olimpiju Ľubľana (1:1, 2:0) vtedy postúpil do skupinovej fázy EL.