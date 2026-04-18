Trnava nedala šancu Michalovciam, strojcom víťazstva Chorcheli
O svojom víťazstve rozhodol Spartak už v úvodnej polhodine.
Autor TASR
Podbrezová 18. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Zemplínom Michalovce v skupine o titul 3:0. O svojom víťazstve rozhodli už v úvodnej polhodine.
Po dvoch centroch z ľavej strany sa v 10. a 15. minúte presadil hlavou Chorcheli. Gruzíncovi najprv posadil gól na hlavu Jureškin a pri druhom góle ho vyzval ku skórovaniu Gong. Ten zariadil tretí gól „andelov“, keď v 30. minúte dotlačil loptu zblízka do siete po Metsokovom zakončení. Michalovce cez prestávku frontálne prestriedali a po zmene strán vyrovnali hru, ďalší gól však už v stretnutí nepadol.
Niké ligy - 6. kolo nadstavbovej časti
skupina o titul:
FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce 3:0 (3:0)
Góly: 10. a 15. Chorcheli, 30. Gong. Rozhodovali Dohál – Košecký, Čajka, ŽK: Metsoko, Stojsavljevič (obaja Spartak), 3854 divákov.
Spartak: Vantruba – Mikovič, Twardzik, Stojsavljevič, Jureškin – Paur (46. Kratochvíl), Laušič – Chorcheli (55. Kudlička), Moiscrapišvili, Gong (72. Škrbo, 83. P. Karhan) – Metsoko (55. Ďuriš).
Michalovce: Jakubech – Ahl (33. Walczak), Čurma, Bednár, Volanakis, Makryjannis – Taylor-Hart (46. Cottrell), Begala (46. Zubairu), Kalemi (21. Ramos) – Lemiško, Brosnan.
