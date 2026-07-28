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Trnava nedala Sofii gól ani v odvete a v súťaži skončila
Sofia v 3. predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paksi – Panathinaikos Atény. Bližšie k postupu je Panathinaikos, ktorý v prvom zápase vyhral v Maďarsku 2:1. Odveta je na programe vo štvrtok.
Autor TASR,aktualizované
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Sofia 28. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v Konferenčnej lige 2026/2027. V odvete 2. predkola na pôde CSKA 1948 Sofia tak ako pred týždňom remizovali v riadnom hracom čase 0:0 a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci keď premenili všetkých päť pokusov, v drese Trnavy nepremenil Marin Laušič.
Sofia v 3. predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paksi – Panathinaikos Atény. Bližšie k postupu je Panathinaikos, ktorý v prvom zápase vyhral v Maďarsku 2:1. Odveta je na programe vo štvrtok.
Domáci mali prvú šancu, keď unikli po pravej strane, ale center pred šestnástku nenašiel žiadneho hráča Sofie. V prvom polčase poloprázdny štadión veľa futbalovej krásy nepriniesol, Trnavčania sa do vážnejšej akcie dostali v 22. minúte. Ale ani center Trella nenašiel adresáta, Kudličku domáca obrana včas pokryla. Najväčšia šanca pre Spartak prišla tesne pred prestávkou, keď Begalovu strelu spoza šestnástky vytesnil Marinov s námahou na roh.
Po prestávke už bola Trnava lepšia. Najskôr sa pokúšal prekonať brankára hlavou Khorkheli, ale mieril vedľa. Potom sa opäť dostal do zakončenia Begala, skúsil to znova spoza šestnástky, ale Marinov jeho pokus opäť vyrazil a lopta padla na brvno. O desať minút neskôr to opäť z diaľky skúsil aj Trello, ale lopta znova iba opečiatkovala brvno. Podobne to potom skúsil na opačnej strane aj striedajúci Maciel, ale jeho pokus Vantruba efektne vytesnil. Po súboji v šestnástke si potom Trnavčania pýtali pokutový kop, keď sa Khorkheli ocitol na zemi po súboji, ale arbiter situáciu nevidel ako nedovolenú a zápas dospel do predĺženia.
V ňom mali opäť šancu Trnavčania, keď si po rohovom kope a teči Bajramiho takmer vrazil domáci hráč loptu do vlastnej brány. Územnú prevahu mali Spartakovci aj potom, ale loptu do siete nedostali a v rozstrele mali lepšiu mušku hráči bulharského tímu.
Sofia v 3. predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paksi – Panathinaikos Atény. Bližšie k postupu je Panathinaikos, ktorý v prvom zápase vyhral v Maďarsku 2:1. Odveta je na programe vo štvrtok.
odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
PFK CSKA 1948 Sofia – FC Spartak Trnava 0:0, rozstrel 5:3
rozstrel: Dvali dal, Gong dal, Elias dal, Koštrna dal, Cuellar dal, Laušič nedal, Maciel dal, Bukovský dal, Iliev dal. Rozhodovali: Altmann – Steinacher, Katholnig (všetci Rak.), ŽK: Meyer, Iliev, Martinez, Grivič – Khorkheli, Ujlaky, Koštrna, Begala, Bukovský, Sabo, Mikovič.
CSKA: Marinov – Medina (104. Grivič), Hoffmann, Dvali, Gaševič (88. Soltani) – Sobrero (46. Martinez), Zemzemi, Cuellar, Rusev (70. Maciel), Meyer (90.+1 Elias) – Diallo (70. Iliev)
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Uljaky (80. Bajrami), Mikovič (118. Juanmi) – Laušič, Begala, Kudlička (67. Gong), Khorkheli (106. Stručka), Trello (72. Bukovský) – Wildeboer (80. Polťák)
/prvý zápas 0:0, Sofia postúpila do 3. predkola/
PFK CSKA 1948 Sofia – FC Spartak Trnava 0:0, rozstrel 5:3
rozstrel: Dvali dal, Gong dal, Elias dal, Koštrna dal, Cuellar dal, Laušič nedal, Maciel dal, Bukovský dal, Iliev dal. Rozhodovali: Altmann – Steinacher, Katholnig (všetci Rak.), ŽK: Meyer, Iliev, Martinez, Grivič – Khorkheli, Ujlaky, Koštrna, Begala, Bukovský, Sabo, Mikovič.
CSKA: Marinov – Medina (104. Grivič), Hoffmann, Dvali, Gaševič (88. Soltani) – Sobrero (46. Martinez), Zemzemi, Cuellar, Rusev (70. Maciel), Meyer (90.+1 Elias) – Diallo (70. Iliev)
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Uljaky (80. Bajrami), Mikovič (118. Juanmi) – Laušič, Begala, Kudlička (67. Gong), Khorkheli (106. Stručka), Trello (72. Bukovský) – Wildeboer (80. Polťák)
/prvý zápas 0:0, Sofia postúpila do 3. predkola/
Domáci mali prvú šancu, keď unikli po pravej strane, ale center pred šestnástku nenašiel žiadneho hráča Sofie. V prvom polčase poloprázdny štadión veľa futbalovej krásy nepriniesol, Trnavčania sa do vážnejšej akcie dostali v 22. minúte. Ale ani center Trella nenašiel adresáta, Kudličku domáca obrana včas pokryla. Najväčšia šanca pre Spartak prišla tesne pred prestávkou, keď Begalovu strelu spoza šestnástky vytesnil Marinov s námahou na roh.
Po prestávke už bola Trnava lepšia. Najskôr sa pokúšal prekonať brankára hlavou Khorkheli, ale mieril vedľa. Potom sa opäť dostal do zakončenia Begala, skúsil to znova spoza šestnástky, ale Marinov jeho pokus opäť vyrazil a lopta padla na brvno. O desať minút neskôr to opäť z diaľky skúsil aj Trello, ale lopta znova iba opečiatkovala brvno. Podobne to potom skúsil na opačnej strane aj striedajúci Maciel, ale jeho pokus Vantruba efektne vytesnil. Po súboji v šestnástke si potom Trnavčania pýtali pokutový kop, keď sa Khorkheli ocitol na zemi po súboji, ale arbiter situáciu nevidel ako nedovolenú a zápas dospel do predĺženia.
V ňom mali opäť šancu Trnavčania, keď si po rohovom kope a teči Bajramiho takmer vrazil domáci hráč loptu do vlastnej brány. Územnú prevahu mali Spartakovci aj potom, ale loptu do siete nedostali a v rozstrele mali lepšiu mušku hráči bulharského tímu.
hlasy po zápase:
Antonio Munoz, tréner Trnavy: „Myslím si, že sme boli lepší. Futbal niekedy nie je fér. Trafili sme dve žrde a mali sme veľa šancí na skórovanie. Bohužiaľ sme ich nepremenili, aj v prvom zápase sme mali jednu žrď. Futbal je niekedy taký. Musíme ísť ďalej, musíme si to zanalyzovať a v budúcnosti byť lepší.“
Erik Sabo, obranca Trnavy: „Ťažko sa hľadajú slová, chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Je to veľké sklamanie. Bojovali sme 90 minút a potom ešte v predĺžení, mali sme šance. No keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať ani postúpiť. Vyzdvihol by som celý tím, ako bojoval až do konca. Nevzdávali sme sa, trafili sme brvno, myslím si, že v závere druhého polčasu sme mali kopať penaltu, ale rozhodca nepískol. V predĺžení už dochádzali obom tímom sily a penalty nám nevyšli.“
Antonio Munoz, tréner Trnavy: „Myslím si, že sme boli lepší. Futbal niekedy nie je fér. Trafili sme dve žrde a mali sme veľa šancí na skórovanie. Bohužiaľ sme ich nepremenili, aj v prvom zápase sme mali jednu žrď. Futbal je niekedy taký. Musíme ísť ďalej, musíme si to zanalyzovať a v budúcnosti byť lepší.“
Erik Sabo, obranca Trnavy: „Ťažko sa hľadajú slová, chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Je to veľké sklamanie. Bojovali sme 90 minút a potom ešte v predĺžení, mali sme šance. No keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať ani postúpiť. Vyzdvihol by som celý tím, ako bojoval až do konca. Nevzdávali sme sa, trafili sme brvno, myslím si, že v závere druhého polčasu sme mali kopať penaltu, ale rozhodca nepískol. V predĺžení už dochádzali obom tímom sily a penalty nám nevyšli.“