Trnava okúsi horúcu pôdu Fenerbahce, Takáč: Ideme si to užiť

6. kolo Európskej konferenčnej ligy /štvrtok 14. decembra, 18.45 SEČ/:



H-skupina:



Fenerbahce Istanbul - FC Spartak Trnava /rozhodcovia: Aleksandar Stavrev - Dejan Kostadinov, Goce Petreski (všetci Sev. Mac.)/



ďalší zápas (18.45 SEČ):



Ludogorec Razgrad - FC Nordsjaelland /rozhodca Hategan (Rum.)/



tabuľka:



1. Nordsjaelland 5 3 1 1 17:6 10



2. Razgrad 5 3 0 2 10:11 9



3. Fenerbahce 5 3 0 2 9:11 9



4. TRNAVA 5 0 1 4 3:11 1

Bratislava 13. decembra (TASR) - Futbalistov Spartaka Trnava čaká vo štvrtok záverečný zápas H-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde tureckého Fenerbahce Istanbul. Podľa brankára Dominika Takáča je cieľom Trnavčanov užiť si zápas na takmer 50-tisícovom štadióne v Istanbule.Trnavčania sú na poslednom mieste skupiny s jediným získaným bodom za remízu na pôde dánskeho Nordsjaellandu (1:1). Fenerbahce je pod tlakom, keďže postup nemá iba vo svojich rukách. Trnavčania už nemajú šancu na postup do ďalšej fázy. "," uviedol tréner Michal Gašparík pred odletom do Turecka.Spartak čelil svojmu nadchádzajúcemu súperovi v druhom vystúpení skupiny, keď na domácom ihrisku odolával tlaku do 70. minúty, v ktorej sa presadil nórsky útočník Joshua King. Rovnaký hráč v 81. minúte poistil víťazstvo svojho tímu a presný zásah domáceho Kelvina Oforiho už iba upravil konečný výsledok na 1:2. "Kľúčový bude začiatok zápasu, pretože Fenerbahce určite pôjde do nás aktívne, s vysokým pressingom. Budú chcieť streliť čo najskôr gól, ktorý otvorí zápas a bude sa im hrať ľahšie, s tým sa potrebujeme vysporiadať," povedal 41-ročný kouč.Turecký vicemajster a v súčasnosti líder domácej Super Lig bude proti Trnave bojovať o postup, ktorý zatiaľ nemá istý žiadny tím z H-skupiny. Na čele tabuľky je 10-bodový Nordsjaelland, za ktorým nasledujú deväťbodový Ludogorec Razgrad a s rovnakým počtom aj klub z Istanbulu. Vo vzájomných dueloch Ludogorca s Fenerbahce sa raz tešili z víťazstva Bulhari (2:0) a raz uspeli Turci (3:1). Ak by nastala zhoda bodov aj po záverečnom stretnutí, o postupujúcom by rozhodlo celkové skóre, ktoré zatiaľ hrá v prospech Razgradu (10:11), Fenerbahce má rovnaký počet inkasovaných gólov, no o jeden strelený menej.Hráči devätnásťnásobného tureckého šampióna budú chcieť odčiniť vysokú prehru spred dvoch týždňov, keď ich vonku šiestimi gólmi vyškolil Nordsaelland (1:6). Čiastočne sa to mužstvu trénera Ismaila Kartala podarilo na ligovej scéne, keď najskôr zdolali Sivasspor 4:1 a v istanbulskom derby aj Besiktas (3:1). Trnavčania zdolali v závere jesennej časti Niké ligy Skalicu 2:0 a nestačili na druhú Žilinu (0:1). "," poznamenal brankár Dominik Takáč.Zápas Fenerbahce Istanbul - Spartak Trnava má úvodný výkop vo štvrtok o 18.45 SEČ. Duel povedú rozhodcovia zo Severného Macedónska, ako hlavný Aleksandar Stavrev, na čiarach mu budú asistovať Dejan Kostadinov a Goce Petreski. V paralelne hranom dueli H-skupiny sa stretnú Ludogorec Razgrad s Nordsjaellandom.