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Trnava oznámila ďalšiu posilu, do klubu prichádza Holanďan Wildeboer
Podpísal s „bílími andelmi“ zmluvu na dva roky s opciou na tretí.
Autor TASR
Trnava 18. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava oznámil ďalšiu posilu. Stal sa ňou holandský útočník Tijmen Wildeboer, ktorý podpísal s „bílími andelmi“ zmluvu na dva roky s opciou na tretí. Tretí tím uplynulého ročníka Niké ligy o tom vo štvrtok informoval na svojej oficiálnej stránke.
Pre 24-ročného Wildeboera pôjde o prvý zahraničný angažmán v kariére. Tú začínal v akadémii AZ Alkmaar, odkiaľ prestúpil do Almere City. Uplynulé dve sezóny pôsobil v druholigovom TOP Oss, v ktorého drese nastrieľal 189-centimetrový Holanďan 11 gólov v 59 zápasoch.
„Som prvým Holanďanom v Spartaku. Chcem ukázať Trnave čo sú Holanďania zač, a chcem ukázať svoje kvality. Je to veľký, nádherný klub. Tréner má rád tvrdo pracujúcich hráčov a hrá ofenzívne, čo mi vyhovuje,“ vyjadrila sa pre oficiálnu stránku Spartaka nová posila.
Pre 24-ročného Wildeboera pôjde o prvý zahraničný angažmán v kariére. Tú začínal v akadémii AZ Alkmaar, odkiaľ prestúpil do Almere City. Uplynulé dve sezóny pôsobil v druholigovom TOP Oss, v ktorého drese nastrieľal 189-centimetrový Holanďan 11 gólov v 59 zápasoch.
„Som prvým Holanďanom v Spartaku. Chcem ukázať Trnave čo sú Holanďania zač, a chcem ukázať svoje kvality. Je to veľký, nádherný klub. Tréner má rád tvrdo pracujúcich hráčov a hrá ofenzívne, čo mi vyhovuje,“ vyjadrila sa pre oficiálnu stránku Spartaka nová posila.