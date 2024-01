Trnava posilňuje ofenzívu, z Poľska prišla ponuka na brankára Takáča

Program Spartaka Trnava v zimnej príprave:



Malta Tipsport Cup



10. januára o 20.00 Sigma Olomouc - Spartak Trnava

13. januára o 11.00 Austria Viedeň - Spartak Trnava

15. januára o 13.00 Hradec Králové - Spartak Trnava



generálka na ligu



21. januára o 13.00 Spartak Trnava - Hartberg (Štadión Antona Malatinského v Trnave)

Trnava 4. januára (TASR) - Futbalový klub Spartak Trnava rieši v úvode zimnej prípravy zmeny v kádri a vyzerá to tak, že mnohé otázky by mohol mať vyjasnené už pred odchodom na herné sústredenie na Malte. Z klubu odišli zatiaľ traja hráči - Michalovi Ďurišovi sa skončilo hosťovanie z Othellos Athienou, Milan Ristovski prestúpil do pražského Bohemians a klub plánuje ukončiť spoluprácu s Ricardom Peňom.Najnovšie sa objavil záujem z Poľska o služby brankára Dominika Takáča. "P" uviedol tréner Spartaka Michal Gašparík. "P," vyjadril sa k veci Dominik Takáč.Prvou novoročnou posilou Spartaka sa stal chorvátsky stredopoliar Tomislav Krizmanič. Odchovanec Dinama Záhreb, ktorý prešiel viacerými mládežníckymi reprezentáciami svojej krajiny, môže hrať na viacerých pozíciách v strede poľa. Andeli sú v pokročilom štádiu rokovania so švédskym krídelníkom Jaheemom Burkem z druholigového klubu Västers SK. Michal Gašparík ocenil, že bude mať nových hráčov hneď na úvod prípravy a doplnil, že sa klub pokúsi ešte získať počas zimy hrotového útočníka. "" vysvetlil zámery so získaním zakončovateľa Gašparík. Zásadnejšie zmeny v tíme počas zimy už neočakáva. "."Spartakovci absolvujú od 8. januára Tipsport Malta Cup, na ostrove v Stredozemnom mori sa postupne stretnú s Austriou Viedeň, Sigmou Olomouc a Hradcom Králové. Pobyt si predĺžia do 21. januára, odohrajú tu ešte aj prípravný duel s jedným z domácich ligistov. Po návrate do domácich podmienok ich čaká už len generálka s Hartbergom. Už 3. februára hrajú totiž duel Slovnaft Cup-u v Košiciach. Príprava tak potrvá necelý mesiac. "," dodal trnavský kouč.Podmienky na prípravu na Malte si pochvaľuje aj kapitán Spartaka Martin Mikovič. "," uviedol Mikovič.Úvodný tréning vynechali zo zdravotných dôvodov Dobrivoj Rusov, Martin Šulek, Samuel Štefánik a Sebastian Kóša. Posledný menovaný bude chýbať dlhšie, na budúci týždeň podstúpi operáciu. "," uviedol Sebastian Kóša.