Trnava predĺžila zmluvu s Benovičom

Trnava 2. apríla (TASR) - Futbalový klub FC Spartak Trnava predĺžil zmluvu so Samuelom Benovičom do konca sezóny 2023/2024. Informoval o tom oficiálny web Spartaka.



Dvadsaťjedenročný stredopoliar má za sebou náročné obdobie poznačené ťažkým zranením, no napriek tomu dostal od klubu dôveru a spoločne sa dohodli na ďalšej spolupráci. "Som rád, že som predĺžil zmluvu a klub mi dal šancu aj po takomto dlhom zranení. Bezprostredne po podpise som šťastný a teším sa na spoluprácu," povedal po predĺžení kontraktu Benovič.



Prvé štarty si pripísal ešte v sezóne 2019/20, v tej minulej už pridal 13 štartov, no osudným sa mu stal rozhodujúci duel o tretie miesto so Žilinou. Spartak ho síce zvládol, ale Benovič si v samom závere pretrhol krížny väz v kolene, ktorý ho vyradil na dlhé obdobie.