Futbalisti Spartaka Trnava nestačili na Lech Poznaň a prehrali

Na snímke gólová radosť hráčov Lechu Poznaň v zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale KSS Lech Poznaň - FC Spartak Trnava v Poznani vo štvrtok 10. augusta 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

úvodný zápas 3. predkola EKL:



Lech Poznaň - FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)



Góly: 46. Marchwinski, 63. Velde - 87. Štetina. ŽK: Andersson - Bainovič, Mikovič, Procházka, Rozhodcovia: Karaoglan - Sesigüzel, Komurcuoglu (všetci Turec.)



Poznaň: Bednarek - Pereira, Blažič, Milič, Andersson - Murawski - Hotič, Marchwinski (90.+2 Sobiech), Karlström, Velde (77. Szymczak) - Ishak (87. Sousa)



Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič - Bainovič (78. Bukata), Zeljkovič, Procházka - Ofori (68. Azango), Djuričin (68. Ristovski), Daniel (90.+3 Gorosito)

Na snímke fanúšikovia Spartaka v zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale KSS Lech Poznaň - FC Spartak Trnava v Poznani vo štvrtok 10. augusta 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Poznaň 10. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nestačili v úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy na Lech Poznaň a prehrali 1:2. Favorit stretnutia od úvodu dominoval, no gólovej odmeny sa dočkal až po zmene strán, keď odskočil na 2:0. Šance Spartaka pred budúcotýždňovou domácou odvetou zachránil v 87. minúte Lukáš Štetina.Odveta je na programe vo štvrtok 17. augusta (20.00 h) na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Víťaz sa v play off o skupinovú fázu EKL stretne so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy (EL) medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Ukrajinský klub hrá svoje domáce zápasy v Košiciach.Už úvodná štvrťhodina hry naznačila, aký zrejme bude obraz hry. Na lopte boli aktívnejší domáci, čelili však prehustenému defenzívnemu bloku Trnavčanov, ktorí boli stiahnutí na vlastnej polovici. Prvá hrozba pre Spartak prišla v 13. minúte, keď po pravej strane prenikol Pereira, ale jeho spätná prihrávka preletela malým vápnom a iba tesne minula nohu nabiehajúceho Ishaka. Poznaň však tento moment nabudil a z pasívnej hry Trnavčanov pramenili ďalšieho príležitosti Lechu. V 18. minúte si nepostrážil letiaci center do šestnástky Koštrna, ktorého predskočil Velde, no Takáč vyrazil loptu na roh. Brankár slovenského zástupcu bol v permanencii aj v 25. minúte, keď obrana Spartaka opäť zaspala a do hlavičkového zakončenia pustila Murawského, ten mieril iba do nôh Takáča. V závere prvého dejstva sa prvýkrát pripomenuli aj hostia, keď Bainovič ďalekonosnou strelou natiahol Bednareka. Hernú prevahu domácich dokumentovala v prvom polčase aj štatistika držania lopty (80:20).Po zmene strán sa hostia ešte nestihli skoncentrovať a po 30 sekundách inkasovali. Center aktívneho Pereiru spadol medzi stopérov Štetinu a Kóšu, ale ani jeden z nich nedokázal pokryť Marchwinského, ktorý pohotovým zakončením vo výskoku poslal Lech zaslúžene do vedenia. Domácich strelený gól upokojil, dokázali s rozvahou podržať loptu a v 64. minúte opäť udreli. Opäť sa v tomto prípade nevyznamenala defenzíva hostí, keď dovolila súperovi jednoduchú narážačku v pokutovom území, po ktorej sa presadil Velde - 2:0. Na gól reagoval tréner Michal Gašparík oživením ofenzívy, keď na ihrisko poslal Azanga a Ristovského. V 87. minúte zachránil šance Spartaka na postup Štetina, ktorému sa v šestnástke odrazila loptu a zabezpečil iba gólové manko Trnavčanov. V nadstavenom čase mohol rovnaký hráč dokonca vyrovnať, ale po nacvičenom signále nedokázal loptu umiestniť.