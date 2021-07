Trnava prehrala v prvom zápase na pôde FC Mosta

FC Mosta - FC Spartak Trnava 3:2 (3:1)



Góly: 23. Ememe Evo, 27. Failla (z 11 m), 35. Nsumoh - 45.+2 Twardzik (z 11 m), 79. Mikovič. Rozhodoval: Hagenes (Nór.), ŽK: Ekani, Romeu, Mafoumbi - Twardzik, Yusuf



Mosta: Mafoumbi – Ekani, Farrugia, Da Silva, Failla – Djorič (56. Romeu), Sciberras (59. Mifsud), Riascos – Ememe Evo (84. Donkin), Brincat (56. Debono), Nsumoh (84. Bonnici)



Trnava: Takáč – Koštrna (82. Čurma), Anthony, Twardzik, Mikovič – Bukata (46. Procházka), Savvidis, Grič (46. Ivan) – Cabral (89. Kolesár), Vlasko, Yusuf

Mons Calpe - FC Santa Coloma 1:1 (0:1)



Góly: 81. Hernandez - 39. Bellart

Ta´Qali 6. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prekvapujúco prehrali v utorňajšom úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde maltského FC Mosta 2:3. Odveta je na programe vo štvrtok 15. júla o 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Účastník najvyššej slovenskej súťaže doplatil najmä na nezvládnutý úsek v prvom polčase, počas ktorého v rozpätí 23. a 35. minúty inkasoval všetky tri góly. Aspoň znížiť sa mu podarilo zásluhou Filipa Twardzika a kapitána Martina Mikoviča.Trnavčania mali prvú šancu zápasu, lopta prepadla z ľavej strany až do šestnástky ku Cabralovi, ktorý z prvej vyskúšal pozornosť brankára Mafoumbiho. Potom sa však fortunaligistom vymkol priebeh spod kontroly, v 23. minúte sa po nákope Emme Evo nenechal odstaviť brániacim Mikovičom a krížnou strelou s prispením žrde otvoril skóre. Domáci sa dostali do eufórie a už o štyri minúty neskôr využili ďalšie zaváhanie Spartaka v defenzíve. Twardzik v šestnástke fauloval prenikajúceho Nsumoha a nariadenú jedenástku Failla nekompromisne premenil do šibenice. Maltský tím tretíkrát šokoval Trnavu v 35. minúte, keď center Djoriča prešiel cez malé vápno, brankár Takáč ešte zasiahol pred Ememem Evom, ale dorážka Nsumoha si našla cestu do siete. Slovenský zástupca sa pred prestávkou vzchopil, Cabral našiel v šestnástke Yusufa, ktorý však v nádejnej pozícii minul bránku. Znížiť sa hosťom podarilo v nadstavenom čase prvého dejstva, domáci kapitán Farrugia fauloval Vlaska a z jedenástky skóroval Twardzik.Po zmene strán začali Trnavčania aktívnejšie a v snahe o nápravu výsledku sa Cabral aj Koštrna po svojich strelách neúspešne dožadovali pokutových kopov za ruku. Vyložené príležitosti si však Spartak dlho nedokázal vypracovať. Pohrozil mu Ememe Evo, ktorý rozbehol rýchly protiútok, no v rozhodujúcom okamihu ho zbrzdil a stratil loptu. Dal tým šancu súperovi na opačnom konci, Mikovič si prebral loptu v rohu pokutového územia a vonkajším priehlavkom prekonal Mafoumbiho. Trnava sa v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času snažila aspoň vyrovnať, ale na budúci týždeň bude proti outsiderovi dvojzápasu doháňať v domácej odvete jednogólové manko.Michal Gašparík, tréner Trnavy:Martin Mikovič, kapitán a autor gólu Trnavy: