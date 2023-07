Trnava prehrala v rámci osláv storočnice so španielskou Valenciou 0:1

FC Spartak Trnava - Valencia CF 0:1 (0:1)

Góly: 25. Mari, Rozhodovali: Kralovič – Štrbo, Krivošík 12.173 divákov.



Trnava: Vantruba (46. Rusov) – Koštrna (46. Rehák), Gorosito (66. Ujlaky), Kóša (66. Rýzek), Breznik (46. Mikovič) - Bainovič (46. Karhan), Zeljkovič (46. Peňa), Bukata (46. Procházka) – Azango (46. Oseni), Djuričin (46. Ristovski), Ofori (46. Daniel)



Valencia: Rivero – Thierry, Paulista, Diakhaby, Gaya – Pepelu, Guerra, Tejon – Fran Perez, Mari, Gonzalez

Trnava 22. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v sobotnom dueli v rámci osláv 100. výročia založenia klubu so španielskou Valenciou 0:1.Trnavčania sa pred viac ako 12-tisíc divákmi mohli ujať vedenia v 10. minúte, ale útočník Marco Djuričin nepremenil pokutový kop. Penaltu kopali aj hostia a jediný gól stretnutia z nej strelil v 25. minúte Alberto Mari. Domáci "" odpálil v 65. minúte symbolický ohňostroj, ktorý však Spartakovcom nepomohol k vyrovnaniu.Spartak sa kvalitného súpera nezľakol a v úvodných minútach sa dokázal udržať na lopte. V 10. minúte spadol v šestnástke domáci Gorosito a hlavný rozhodca Kralovič nariadil pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Djuričin, no brankár Rivero vystihol smer strely a dokázal ju zneškodniť. Po štvrťhodine hry mohol rakúsky útočník svoje zaváhanie odčiniť, ale tentoraz pomohla Riverovi pravá žrď. Následne Valencia zvýšila aktivitu a v 25. minúte si vypýtal penaltu Mari, ktorý poslal hostí do vedenia.Do druhého dejstva obe mužstvá prestriedali takmer všetkých hráčov, z domáceho tímu pokračovala iba stopérska dvojica Gorosito a Kóša. Početné zmeny v zostavách sa premietli aj do nepresností v medzihre. V 65. minúte sa hra na pár minút prerušila a zo sektoru domácich fanúšikovia Spartaka odpálili oslavný ohňostroj. Ani ten však nepomohol Trnavčanom k vyrovnaniu.