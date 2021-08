Trnava prehrala v Tel Avive s Maccabi a vypadla v 3. predkole EKL

Odveta 3. predkola EKL 2021/2022:



Maccabi Tel Aviv - Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 13. Yeini, ŽK: Baltaxa, Saborit - Ristovski. Rozhodovali: Farrugia Cann - Portelli, Vella (všetci Malta)



Maccabi Tel Aviv: Daniel - Geraldes, Hernandez, Baltaxa, Saborit - Glazer, Rikan (69. Guerrero), Yeini (90. Piven) - Hozez (90. Sharar), Khalaila (74. Almong), Ben Chaim (75. Davidzada)

Spartak Trnava: Takáč - Procházka (63. Cabral), Kóša (86. Iván), Anthony, Twardzik, Mikovič (73. Yao) - Bukata (73. Yusuf), Grič, Savvidis - Vlasko (64. Boateng) - Ristovski

/prvý zápas: 0:0, do play off postúpil Maccabi/

Tel Aviv 12. augusta (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka sa s tohtosezónnym účinkovaním v Európskej konferenčnej lige 2021/2022 rozlúčili v 3. predkole. Po domácej bezgólovej remíze s Maccabi Tel Aviv prehrali vo štvrtok v odvete v Izraeli 0:1.Rozhodla o tom jedna štandardná situácia a presná hlavička kapitána Tel Avivu Sherana Yeiniho, ktorý sa presadil po rohu v 13. minúte. Trnava v novej EKL v 1. predkole vyradila maltský FC Mosta (2:3 vonku, 2:0 doma), následne aj rumunský OSK Sepsi (0:0 d, 1:1 v) po rozstrele z 11 m. Do play off už neprenikla, o skupinovú fázu zabojuje Maccabi s kazašským Šachtarom Karaganda.Izraelčania sa podľa očakávania chopili iniciatívy a pustili sa do sformovanej defenzívy Trnavy. Netrvalo dlho a útočná hra sa im vyplatila v 13. minúte. Po rohu Ben Chaima sa hlavou presadil Yeini, ktorého hostia nedôsledne bránili. Spartak sa po inkasovanom góle snažil ukázať viac smerom dopredu, ale domáci mu často loptu nepožičali. Skúšal to aj dlhými pasmi, no Ristovski bol na hrote pomerne osamotený. V ďalších fázach sa gólové šance nerodili na žiadnej strane. Až v závere polčasu Takáč výborne vyrazil gólovú strelu Rikana a domáci vysoký stopér Hernandez hlavičkoval tesne vedľa.Do druhého dejstva poslali tréneri rovnaké zostavy a boli to hostia, ktorí zahrozili ako prví. Po rýchlo rozohranom rohovom kope nasledoval presný center do ohňa na Ristovského, ten hlavičkoval "koníčkom" do priestoru troch žrdí, ale brankár Maccabi jeho strelu výborne vyrazil. "Andeli" sa tlačili dopredu, museli si ale dávať pozor v defenzíve. V 55. minúte rýchly útok domácich nedotiahol do úspešného konca Hozez. Spartak po hodine prestriedal a do hry išli ofenzívni hráči. Slovenský tím zvýšil aktivitu a vrhol sa útočiť. Mal zopár nádejnejších náznakov, ale nič nebezpečné si nevytvoril. To domáci hrozili viac, opäť sa v zakončení nepresadil nepresný Hozez a Ben Chaim trafil len brvno. V záverečnej 15-minútovke Trnava pritlačila ešte viac, tvrdá strela Twardzika z druhej vlny išla nad domácu bránu. Maccabi takmer využil otvorené okienko v defenzíve hostí v 81. minúte, po rýchlej kolmej akcii trafil Guerrero opäť len brvno trnavskej brány. V posledných minútach už hrala Trnava ofenzívny vabank, chýbalo jej však viac presnosti a tak sa jej vyrovnať a poslať duel do predĺženia už nepodarilo.