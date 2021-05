Trnava prekazila oslavy Slovana, Mikovič: Rozšliapali sme ich

Bez popisuNa snímke vpravo hráč Trnavy Jakub Grič a hráč Slovana Dávid Strelec počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava v Trnave v nedeľu 2. mája 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 2. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prekazili odvekému rivalovi oslavy majstrovského titulu na ich štadióne. Nad Slovanom Bratislava zvíťazili v nedeľnom šlágri 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy po oduševnenom výkone 3:0 a "belasých" dokázali zdolať už druhýkrát v krátkom čase. Pred dvoma týždňami uspeli na Tehelnom poli 2:1.Slovan si tak na spečatenie jedenásteho titulu musí počkať minimálne týždeň. V nedeľu hostí FC DAC 1904 Dunajská Streda, stačiť mu bude aj remíza. Proti Trnave potrebovali hostia zabodovať naplno, no hráči Slovana boli od úvodných minút zaspatí. Do kabíny odchádzali za stavu 0:1 po premenenej jedenástke Milana Ristovského.vyjadril sa po nevydarenom zápase útočník Slovana David Strelec.Po prestávke mal Slovan silnú 15-minútovku, pritlačil Spartak do defenzívy, ale v koncovke sa stále trápil. S pribúdajúcim koncom stretnutia otvoril hru, v 76. minúte ho však druhým gólom potrestal Bamidele Yusuf a vzápätí Ristovski druhou premenenou penaltou v spečatil triumf Spartaka rozdielom triedy.dodal Strelec.Spartak dosiahol šieste ligové víťazstvo za sebou, upevnil si tretie miesto v tabuľke a má na dosah zisk miestenky do pohárovej Európy. Z jeho kapitána Martina Mikoviča sršala po skalpe Slovana obrovská spokojnosť.zhrnul svoje dojmy Mikovič.Pod taktovkou trénera Michala Gašparíka je Spartak najlepší tím jarnej časti Fortuna ligy a práve on má podľa Mikoviča veľkú zásluhu na úspešných výsledkoch.dodal Mikovič.