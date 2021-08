Trnava proti Tel Avivu bez Griča a s podporou detí

Trnava 4. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Štadióne Antona Malatinského.



"Teší nás, že sme postúpili cez papierovo silnejšie Sepsi, o to isté sa chceme pokúsiť aj v tomto dvojzápase. Je jasné, že Maccabi je veľký favorit, ale prvý zápas hráme doma, kde sme silní. Chceme hrať tak, aby sme boli úspešní a mali o čo hrať aj v odvete. Na prípravu sme mali krátky čas, ale myslím si, že súpera máme dostatočne zanalyzovaného a podáme taký výkon, aby sme dokázali silné stránky súpera eliminovať a zároveň využili naše silné futbalové vlastnosti," povedal Gašparík na predzápasovej tlačovke.



"Najväčšia sila Maccabi spočíva v ich ofenzíve, poňatí hry, majú veľmi dobré držanie lopty, kvalitných a konštruktívnych obrancov, ktorí to dobre rozohrávajú zozadu a sú potom nebezpeční vpredu. Systémovo sú tiež na vysokej úrovni. V každom zápase držia loptu asi 60 percent a majú úspešnosť prihrávok cez 85 percent. To sú obrovské čísla. Pripravili sme sa na to a budeme sa snažiť to eliminovať a zároveň využiť našu prechodovú fázu, keď získame loptu," pokračoval kouč červeno-čiernych. K dispozícii už bude po treste Filip Twardzik, naopak, pre červenú kartu nebude môcť nastúpiť Jakub Grič. "Jeho bojovnosť nám určite bude chýbať, na druhej strane, hráme doma a potrebujeme byť aj futbaloví a konštruktívni. Verím, že aj s touto absenciou si poradíme."



Za trnavského stopéra s momentálne najlepšou formou označil 17-ročného Sebastiána Kóšu, po jeho boku nastúpi vo štvrtok jeden z dvojice Twardzik - Anthony. Duel sa pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) za pokriky trnavských divákov v dueli so Sepsi musí odohrať bez prítomnosti fanúšikov. Do hľadiska však môžu prísť deti do 14 rokov. K desaťčlennej skupine prislúcha jeden dospelý doprovod. "Keď si spomínam, ako to bolo svojho času na Slovane, bolo to s deťmi výborné. Len vtedy sa ten zápas hral cez školský rok. Otázne je, koľko detí príde teraz. Keby ich prišlo viac, každého by to potešilo, bude to iné ako pred prázdnymi tribúnami," vyjadril sa Gašparík.



Na Spartaku očakávajú, že v hľadisku sa zíde približne tisíc detí, prihlášky sú stále možné posielať podľa inštrukcií na webovej stránke Spartaka. "Bude to prvýkrát, čo nás budú povzbudzovať výlučne takmer len deti, sám som zvedavý, či si nejako špeciálne pripravia pokriky. Je fajn, že UEFA aspoň čiastočne umožnila zaplniť tribúny, aby neboli úplne prázdne," doplnil stredopoliar Spartaka Ján Vlasko. Aj podľa kreatívneho futbalistu sú papierové predpoklady na strane súpera, zbrane ale vopred neskladá. "Na papieri sú favoriti jasní, ale všetko sa ukáže až na ihrisku. Do zápasu chceme ísť s tým, že podáme čo najlepší výkon a pokúsime sa o to, aby sa v odvete malo o čo hrať," dodal.



Výprava Maccabi Tel Aviv pricestovala na Slovensko v stredu. Izraelčania sa ubytovali v trnavskom hoteli Holiday Inn a v predvečer zápasu si zatrénovali na Štadióne Antona Malatinského. "Spartak má kvalitný tím, ktorý zdobí veľmi dobrý pohyb. Jeho doména je v tímovosti, to je trnavské špecifikum. Verím, že predvedieme čo najlepší výkon a pokúsime sa vyhrať. To je filozofia, s ktorou ideme do každého zápasu," konštatoval tréner Maccabi Tel Aviv Patrick van Leeuwen. Holandský šéf realizačného tímu má podľa svojich slov kompletný káder, ktorý bol nominovaný. Zranenia kľúčových hráčov sa mužstvu vyhli.



Kapitán hostí Sheran Yeini si v Trnave zahral v októbri s izraelskou reprezentáciou. Na duel, v ktorom vyhral jeho tím nad Slovenskom 3:2, spomínaný ako na náročný, ale so šťastným koncom pre Izrael. Teraz by nebol proti, keby z Trnavy opäť priniesol dobrý výsledok aj na klubovej úrovni. "Analyzovali sme si súpera na videu, má veľmi dobrý tím, kvalitný v ofenzíve aj v obrane. Ukázali charakter v predošlom predkole, bude to náročný zápas pre obe strany, veríme, že môžeme vyhrať. Urobíme pre to všetko, ale vo futbale nikdy neviete," uviedol Yeini na margo Spartaka.



Maccabi Tel Aviv už v pohárových súťažiach dokázal mútiť vodu aj proti kvalitným európskym tímom. V predošlom ročníku dokonca postúpili zo skupinovej fázy Európskej ligy. "Chceme v pohárovej Európe odohrať čo najviac zápasov, kvalifikovať sa čo najďalej. Ale nie je to jednoduché. Trnava tiež nie je žiadny nováčik v pohárových súťažiach. Dúfame, že pôjdeme čo najďalej, ako to bude možné," dodal Yeini.



Duel Spartak Trnava - Maccabi Tel Aviv odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Odveta je na programe 12. augusta na Štadióne Bloomfield v Tel Avive, kde sa počas uplynulého víkendu hral súboj o francúzsky Superpohár medzi OSC Lille a Parížom SG.