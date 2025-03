Trnava remizovala s Dunajskou Stredou 1:1, ostáva tretia

Niké liga – nadstavba – skupina o titul – 1. kolo:



FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)



Góly: 47. Procházka - 34. Ramadan, ŽK: Paur, Šulek, Frelih – Tuboly, Yapi, Herc, Kačaraba, rozhodovali: Marhefka – Vorel, Juhos, 5704 divákov.



Spartak: Frelih – Holík, Ujlaky (83. Štetina), Twardzik, Mikovič (76. Šulek) – Zeljkovič – Daniel, Procházka, Paur (66. Ofori), Azango – Ďuriš (76. Badolo).



Dunajská Streda: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Brunetti (90+. Ortiz), Andzouana – Bajo – Yapi (76. Sylla), Tuboly (66. Dimun), Herc (76. Dukanovič), Ramadan – Barišič (66. Trusa).



hlasy po zápase: /zdroj: TASR/:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Túžili sme po troch bodoch, možno sme si ich aj viac zaslúžili. Snažili sme sa hrať veľmi náročný futbal proti súperovi, ktorý veľmi dobre kombinuje. Celý prvý polčas sme vysoko napádali, išli sme do rizika, stáli sme vysoko s líniou jeden na jedného, mali sme dobrú intenzitu v súbojoch a odoberaní lopty. Inkasovali sme v najväčšom tlaku, keď sme DAC ani nepúšťali z vlastnej polovice. Bol to dosť lacný gól, keď sme to mali v šestnástke pokryté, ukázala sa kvalita Ramadana, ktorý má veľmi dobrú formu. To nás zabrdzilo. Cez polčas sme si hovorili, že netreba nič meniť, len dať hlavy hore a nadviazať na prvý polčas, aby sme boli naďalej agresívni a tlačili sa do šestnástky. V zakončení nám vždy kúsok chýbal. Mali sme nebezpečné štandardky, po jednej z nich sme hneď v úvode druhého polčasu po vhadzovaní vyrovnali. DAC potom otupil náš tlak dobrým držaním lopty, na niektorých našich chalanoch už potom bolo cítiť, že neboli takí agresívni. Hra sa vyrovnala, ale celkovo treba povedať, že hostia skórovali z jedinej strely na našu bránku, myslím si, že sme si zaslúžili v tomto vyrovnanom zápase získať o čosi viac."



Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "Diváci mohli vidieť dobrý ligový zápas, malo to emóciu. Začali sme lepšie, boli sme aktívnejším, lepším mužstvom, po polhodine sme išli zaslúžene do vedenia. Škoda, že nám v druhom polčase prepadlo jedno vhadzovanie v šestnástke a súper vyrovnal. Mohli sme dať ďalšie góly, ale remíza je zaslúžená."



Trnava 8. marca (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava v prvom kole nadstavbovej časti o titul remizovali s Dunajskou Stredou 1:1. Spartak tak zostal na treťom mieste o bod za Žilinou, štvrtý je práve DAC s 12-bodovým mankom na Spartak.Domáci museli doháňať náskok súpera, ktorý išiel do vedenia v 34. minúte po milimetrovom centri Cotneho Kapanadzeho a hlavičke Ammara Ramadana. Červeno-čierni vyrovnali v 47. minúte – dlhé vhadzovanie Libora Holíka hlavou predĺžil Adrian Zeljkovič za seba a Roman Procházka z prvej poslal loptu do siete. Oba celky mali aj ďalšie šance na skórovanie, v dobrom ligovom stretnutí ale už gól nepadol.