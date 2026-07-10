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Trnava remizovala so Šamorínom, Banská Bystrica prehrala so Zlínom

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Na snímke nová oficiálna lopta Niké ligy, ktorú predstavili na tlačovej konferencii Únie ligových klubov (ÚLK) pred štartom nového súťažného ročníka Niké ligy vo futbale v Bratislave v pondelok 29. júna 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v piatkovom prípravnom stretnutí s FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2.

Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v piatkovom prípravnom stretnutí s FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2. Ďalší zástupca Niké ligy, MFK Dukla Banská Bystrica, prehral so Zlínom 1:2.



prípravné zápasy - sumáre:

Spartak Trnava - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 (0:2)

Góly: 80. Kudlička, 86. Trello - 12. Konan, 18. Reiter



FC Zlín - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:1)

Góly: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš
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