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Trnava remizovala so Šamorínom, Banská Bystrica prehrala so Zlínom
Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v piatkovom prípravnom stretnutí s FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v piatkovom prípravnom stretnutí s FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2. Ďalší zástupca Niké ligy, MFK Dukla Banská Bystrica, prehral so Zlínom 1:2.
prípravné zápasy - sumáre:
Spartak Trnava - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 (0:2)
Góly: 80. Kudlička, 86. Trello - 12. Konan, 18. Reiter
FC Zlín - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Góly: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš
Spartak Trnava - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 (0:2)
Góly: 80. Kudlička, 86. Trello - 12. Konan, 18. Reiter
FC Zlín - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Góly: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš