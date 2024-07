Trnava remizovala so Sarajevom v 1. zápase 2. predkola

1. zápas 2. predkola EKL:



FK Sarajevo - FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Van Driessche - Vanyzere, Seeldraeyers (všetci Belg.), ŽK: Bubanja, Soldo - Procházka



Sarajevo: Rockov - Čelik, Soldo, Jovič, Durakovič - Beganovič, Bubanja (61. Mehmedovič), Djordjevič (87. Julardžija) - Čatakovič (61. Oliveira), Guliašvili (87. Andjušič), Kyeremeh (90.+3 Hamžič)



Spartak: Frelih - Holík, Štetina (53. Pich), Kóša, Twardzik - Procházka, Corryn (57. Paur), Zeljkovič, Mikovič - Azango (90. Ahl), Ďuriš

Sarajevo 25. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde FK Sarajevo 0:0. Zverenci Michala Gašparíka boli v útoku neškodní, bránu súpera z Bosny a Hercegoviny neohrozili ani raz.Odveta v Trnave je na programe v stredu 31. júla o 20.30 h. Postupujúci sa v 3. predkole stretne so zdolaným z dvojzápasu 2. predkola EL medzi Wislou Krakov a SK Rapid Viedeň (prvý zápas 1:2).Sarajevo vstúpilo do zápasu aktívnejšie. V 11. minúte vyrobil Štetina hrúbku v defenzíve a prihral priamo Kyeremehovi, ktorý prešiel cez Freliha, no na bránkovej čiare ho zastúpil Holík. V 22. minúte brankár Spartaka dobre zasiahol proti strele Guliašviliho, o chvíľu neskôr sa však dopustil veľkej chyby. Rozohral totiž priamo na Kyeremeha, ktorý napálil loptu do ľavej žrde a následnú dorážku Čatakoviča zachránil na bránkovej čiare Kóša. Spartak sa nevedel dostať do tempa a väčšinu prvého polčasu sa iba bránil, pričom ani raz priamo neohrozil bránu súpera. Frelih sa v 38. minúte opäť zahrával s ohňom, chybu po opätovnej zlej rozohrávke však zachránil dobrým zákrokom nohou.Tréner Spartaka poslal na začiatku druhého polčasu na ihrisko Picha namiesto Štetinu, čím preskupil rady svojho tímu. Sarajevo však bolo vpredu stále nebezpečnejšie. Po hodine hry bol blízko ku gólu Čatakovič, ale Freliha neprekonal. Krátko po svojom príchode na ihrisko striedajúci Oliveira dobre sklepol loptu Guliašvilimu, ktorý mieril tesne nad brvno trnavskej brány. Hostia nevedeli podržať loptu dlhšie na kopačkách, trápili sa v prechode do útoku a za celý zápas nevyslali na bránu súpera ani jednu priamu strelu. Vzhľadom na priebeh duelu tak môžu byť radi, že v Sarajeve uhrali do odvety nádejnú remízu.