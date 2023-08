Trnava remizovala v 1. zápase play off s SC Dnipro 1:1

play off EKL - 1. zápas:



FC Spartak Trnava - SC Dnipro-1 1:1 (0:0)



Góly: 55. Ofori - 67. Pichaľonok. ŽK: Daniel, Bukata, Ofori, Oseni - Svatok, Rubčinskij, Kohut, Kinarejkin. ČK: 5. Sarapij, 89. Kohut po 2. ŽK (obaja Dnipro), Rozhodcovia: Xhaja - Avdo, Bregasi (všetci Alb.), 16.566 divákov.



Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič (82. Azango) - Bukata (46. Oseni), Zeljkovič (82. Bainovič), Procházka (46. Štefánik) - Ofori, Djuricin (46. Ristovski), Daniel



Dnipro: Kinarejkin - Mirošničenko, Svatok, Sarapij, Kravec - Babenko - Lednev (72. Filippov), Rubčinskij (59. Kohut), Pichaľonok (87. Horin), Horbunov (59. Kaplienko) - Huculiak

Na snímke gólová radosť hráčov Trnavy v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale FC Spartak Trnava - SC Dnipro-1 v Trnave v stredu 23. augusta 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke gólová radosť hráčov Dnipra v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale FC Spartak Trnava - SC Dnipro-1 v Trnave v stredu 23. augusta 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

hlasy /RTVS/:



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Červená karta na začiatku mala zmeniť obraz hry, no nestalo sa. My sme zostali zaskočení, akoby sa hráči zľakli. Veľa z nich nepodalo taký dobrý výkon, ako sme potrebovali. Keď už sme dali gól, tak nám spravia stopéri takúto vec a dostaneme gól z penalty. Dnes sme mali vyhrať."



Sebastián Kóša, obranca Trnavy: "Mali sme výhodu červenej karty, ale nevyužili sme ju. Moja chyba, že som to zle vyhodnotil a nemusel som ísť do sklzu, nás stála zápas. Veľ mi ma to mrzí, ale verím, že v druhom zápase to zvládneme."

Trnava 23. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v úvodnom zápase play off Európskej konferenčnej ligy s SC Dnipro-1 na domácom ihrisku 1:1. Hosťujúci tím hral od 5. minúty bez vylúčeného Eduarda Sarapijho a v nadstavenom čase aj bez Ihora Kohuta. Trnavčania to však nevyužili. Odveta je na programe na budúci štvrtok (20.00 h) v Košiciach, kde hráva ukrajinský vicemajster domáce stretnutia.Spartak poslal do vedenia v 55. minúte Kelvin Ofori, no veľmi prijateľný výsledok pre hostí zariadil v 67. minúte z pokutového kopu Oleksandr Pichaľonok.Do prvej šance sa mohli dostať domáci v 5. minúte, keď sa Djuricin predral cez Sarapija, ktorý však unikajúceho útočníka Spartaka stiahol na trávnik ako posledný hráč. Najskôr za to videl iba žltú kartu. Následne však hlavný rozhodca Xhaja dostal signál od VAR a po vzhliadnutí videa putoval Sarapij predčasne pod sprchy. Hostia sa stiahli do defenzívneho bloku a tvorba hry zostala na domácich. Spartak upravil svoj pôvodný herný vzorec 4-3-3 a viac sa vysunuli Mikovič s Koštrnom. Trnavčania však v prvej polhodine nevedeli nájsť voľný priestor v kompaktnom tvare Dnipra. Až v 33. minúte sa to podarilo Danielovi, ktorý z ľavej strany poslal spätnú loptu presne na Procházku, jeho strelu však zneškodnil brankár Kinarejkin. V 43. minúte mal čas na zakončenie volejom Mikovič, ale padajúcu loptu ideálne netrafil. V nadstavenom čase prvého dejstva bol blízko k otvoreniu skóre Djuricin, ale loptu z bezprostrednej blízkosti neprepasíroval za bránkovú čiaru.Tréner Michal Gašparík urobil pred vstupom do druhého dejstva až tri zmeny, ktoré priniesli značné oživenie hry. Z ihriska odišli Bukata, Djuricin aj kapitán Procházka. Nahradili ich Oseni, Štefánik a Ristovski. Práve posledný menovaný sa dostal do príležitosti po necelých troch minútach, ale šance sa zľakol. V 53. minúte si domáci pýtali pokutový kop, keď v šestnástke spadol Ofori, ale hlavný arbiter udelil ghanskému stredopoliarovi žltú kartu za filmovanie pádu. Už o pár sekúnd sa však Ofori predviedol aj pekným futbalovým momentom, keď si naviedol loptu na ľavačku a s prispením teču prekonal Kinareikina - 1:0. Ihneď po góle sa Trnavčania zahryzli do svojho súpera a vypracovali si tlak. Dvojgólový rozdiel však nedosiahli. Na opačnej strane v 65. minúte si nedal pozor brániaci Kóša, ktorý poslal k zemi Huculiaka a nariadený pokutový kop s istotou premenil Pichaľonok. V 78. minúte vyslal spoza šestnástky prudký pokus Daniel a Dnipru pomohlo brvno. V 89. minúte predviedol tvrdý zákrok striedajúci Kohut, ktorý už jednu žltú kartu mal, a tak poslal svoj tím brániť v deviatich. V úplnom závere mal na kopačke víťazný gól Daniel, ale z hranice malého vápna trestuhodne prestrelil bránu.