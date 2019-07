Trnava sa po postupe posilnila o van Kessela a obrancu Dioga

Dvadsaťšesťročný útočník van Kessel už má skúsenosti so slovenským futbalom, keďže strávil jeden a pol sezóny v Trenčíne.

Trnava 19. júla (TASR) - Fortunaligový klub Spartak Trnava sa po postupe do 2. predkola Európskej ligy posilnil o reprezentanta Curacaa Gina van Kessela a portugalského obrancu Joaa Dioga. Obaja futbalisti podpísali zmluvy na jeden rok s opciou. Tím o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťšesťročný útočník van Kessel už má skúsenosti so slovenským futbalom, keďže strávil jeden a pol sezóny v Trenčíne. V posledných dňoch sa pripravoval so Spartakom a nakoniec sa dohodli na spolupráci. "Trénoval som s chlapcami zopár dní, myslím, že je tu dobrý tím, čo sme videli aj v zápase proti Radniku. Stále chceli hrať futbal, aj napriek nepriaznivému stavu bojovali a to je presne aj môj spôsob hry. Chcem sa čo najrýchlejšie dostať do formy spred pár rokov, keď som hrával v Trenčíne, aby som bol prospešný tímu," povedal. Van Kessel bol v sezóne 2015/16 kráľom ligových strelcov so 17 gólmi, no následné pôsobenia v Slavii Praha, Lechii Gdansk, Oxforde a KSV Roeselare mu príliš nevyšli.



V Spartaku si chce vylepšiť bilanciu. "V Trenčíne sme sa zišli silná partia a výborné osobnosti ako Bero či Rabiu. Aj v Trnave sa buduje nové mužstvo a ak sa zohráme, nie je nemožné to zopakovať."



Tridsaťjedenročný Diogo zvýši konkurenciu na pravom kraji obrany. V portugalskej lige odohral dokopy 120 zápasov v dresoch Maritima a Belenenses s bilanciou štyri góly a 15 asistencií, naposledy pôsobil v Rumunsku. "Mal som nejaké informácie o Trnave od hráčov Senice a aj od trénerov. Spartak je výborný klub a Trnava veľmi pekné mesto. Včera som mal možnosť vidieť zápas s Radnikom, ktorý na mňa urobil dojem, najmä výborní fanúšikovia, ktorí vytvorili super atmosféru. Chcem pomôcť tímu, aby sa v lige dostal do hornej šestky, čo je základný cieľ, ostatné sa uvidí. V prvom rade chcem byť stopercentne pripravený, aby ma tréner mohol využiť podľa potreby. Ak to bude potrebné, som nachystaný nastúpiť aj proti Seredi," povedal Diogo, ktorý sa k mužstvu pripojil vo štvrtok.



"Hráme v troch súťažiach a potrebujeme rozšíriť a posilniť káder. Verím, že Ginovi van Kesselovi sa podarí v Trnave reštartovať kariéru a pomôže nám v ofenzíve. Hľadali sme vhodného adepta aj na post pravého beka a Joao Diogo je skúsený obranca s množstvom zápasov v portugalskej lige a môže byť posilou," dodal generálny manažér Spartaka Marián Černý.