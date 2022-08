Trnava sa v tabuľke vyšvihla pred DAC, Bukata: Rozhodla tímovosť

Na archívnej snímke gólová radosť hráčov Spartaka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke tréner Spartaka Michal Gašparík. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava potvrdili v sobotnom ligovom dueli s DAC Dunajská Streda nárast formy a po triumfe 3:1 sa v tabuľke posunuli už na druhú priečku, o skóre práve pred svojho súpera zo Žitného ostrova.Spartakovci "vyleteli" na súpera a v 16. minúte išli do vedenia zásluhou Daniela. Po zmene strán zahrali signál z rohového kopu a Mikovič dal dôležitý druhý gól. Hostia síce korigovali kontaktným gólom Nicolaescuho, takmer vzápätí však Bukata opäť posadil Trnavu na koňa tretím gólom. Na výsledku už nič nezmenila ani červená karta pre Mikoviča, viac ako polhodinové oislabenie zvládli červeno-čierni v defenzívnom bloku a hostí okrem brvna po hlavičke Brunettiho v podstate do ničoho vážneho nepustili.,“ povedal po zápase Martin Bukata, v stretnutí jeden z najlepších hráčov trnavského tímu. Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Spartaka Michal Gašparík. Stredopoliarovi "andelov" neprekážal ani silný lejak, ktorý sa strhol pred druhým polčasom a sprevádzal duel v podstate až do konca. "."Bukata poistil vedenia Spartaka gólom na 3:1, prihral mu naň Bamidele Yusuf. "."Z pohľadu vývoja duelu bol veľmi dôležitý aj druhý gól, ktorý dosiahli domáci po rohovom kope. Štefánik poslal loptu do voľného priestoru na nabiehajúceho Mikoviča a ten na dvakrát trafil do siete. Išlo o signál, ktorý si červeno-čierni dohodli v kabíne cez polčasovú prestávku. ",“ pochválil svojich zverencov kouč Gašparík.," uviedol Mikovič. Trnavský kapitán napokon videl v 58. minúte druhú žltú a teda aj červenú kartu. Tréner Spartaka reagoval stiahnutím krídel a posilnením obrany o ďalšieho stopéra Tummu. Z ihriska išiel okrem Bamideleho aj strelec prvého gólu Daniel, ktorý po svojom príchode do klubu potvrdzuje herné kvality, v zápasoch však býva striedaný. ",“ vysvetlil Gašparík.Kým trnavský tréner mohol byť na tlačovej konferencii spokojný, jeho náprotivok Adrián Guľa hovoril o tom, že zápas mu ukázal ".“ Víťazstvo Trnavy bolo podľa Guľu zaslúžené, pretože Spartak ukázal väčší hlad po víťazstve. Išlo vôbec o prvú prehru DAC v tomto ligovom ročníku. ",“ zdôraznil kouč Dunajskej Stredy.