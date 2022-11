Trnava si doma poradila s Michalovcami a vyhrala 4:1

dohrávka 16. kola Fortuna ligy:



Spartak Trnava - MFK Michalovce 4:1 (3:0)



Góly: 4. Taiwo (Procházka), 14. Daniel (Iván), 39. Taiwo, 49. Daniel (Oseni) – 87. Petrík: Rozhodovali Ruc – Halíček, Kuba – Dohál, ŽK: Njie, Kotula (obaja Michalovce)



Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina (46. Ujlaky), Čurma, Bolaji – Iván, Savvidis (59. Paur), Procházka (46. de Azevedo), Oseni, Daniel (59. Baba) – Taiwo (59. Boateng).



Michalovce: Száraz – Magda, Jeřábek, Kotula (81. Ranko), Mendez – Begala, Njie (40. Slebodník), Perez - Vico – Marcin (69. Petrík), Kanu (40. Žofčák), Jánošík (40. Záhradník)



Trnava 24. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v dohrávke 16. kola Fortuna ligy nad MFK Michalovce 4:1. "Červeno-čierni" išli do vedenia už v 4. minúte, keď po rohu hlavou otvoril skóre Taiwo. Druhý gól pridal Daniel, keď zblízka udal správny smer Ivánovej strele po zemi. Krátko pred prestávkou Taiwo tretím trnavským gólom de facto rozhodol o víťazovi.Michalovciam nepomohlo ani frontálne trojnásobné striedanie ešte pred odchodom do kabín, krátko po zmene strán totiž Daniel pridal strelou spoza pokutového územia štvrtý gól „andelov“. Hostia sa po tomto momente osmelili, ale dokázali už iba korigovať v závere Petrikom, ktorý po akcii Mendeza dorazil zblízka loptu do siete. Trnavčania budú zimovať tretí, ôsmu pozíciu Michaloviec ešte môžu ohroziť Zlaté Moravce v prípade víťazstva v dohrávke na pôde Ružomberka.Michal Gašparík, tréner Spartaka: „.“Richard Höger, asistent trénera Michaloviec: „.“