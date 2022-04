Slovnaft Cup: Trnava uspela v Senici 4:0 a postúpila do finále

FK Senica - FC Spartak Trnava 0:4 (0:2)



Góly: 1. Yusuf, 20. Ramadan, 60. Iván (z 11 m), 68. Olejník. ŽK: Ouattara (Senica). Rozhodovali: Smolák - Pozor, Bednár; 615 divákov



Senica: Chropovský - Koprna, Mihál, Mayounga, Anaba (80. Vrablic) - Mašulovič, Ouattara (46. Niarchos) - Vikri (64. Kudláč), Duda (64. Bíly), Sulaeman - J. Buchel (80. Prelec)



Trnava: Kamenár - Čurma (61. Jendrek), Škrtel (61. Ujlaky), Kóša, Bolaji - Procházka (46. Bukata) - Iván, Ramadan, Vlasko (61. Ristovski), Yusuf (46. Kozak) - Olejník



/prvý zápas 0:3, Trnava postúpila do finále/

Na snímke zľava hráč Trnavy Matej Čurma, hráč Senice Witan Sulaeman a hráč Trnavy Martin Škrtel počas odvetného zápasu semifinále SP - Slovnaft Cupu FK Senica - FC Spartak Trnava v Senici v stredu 20. apríla 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

hlasy po zápase:



Jiří Pecha, tréner Senice: "V prvom rade gratulujem Trnave, ktorá dnes hrala veľmi dobre. My sme hrali to, na čo sme mali. Som spokojný s tým, čo sme predviedli. Niektorí hráči nastúpili, aj keď ten týždeň nebol optimálny. Som rád za to, že nám išli pomôcť."



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Senica má svoje problémy, takže to semifinále sme mali uľahčené. Každý súper sa však počíta a my sme vo vytúženom finále a spravíme všetko, aby sme v ňom zdolali Slovan. Pomohlo nám aj domáce víťazstvo, dali sme dva góly v závere a vyhrali sme 3:0. S takým náskokom sa hrá ľahšie, dnes sme celý zápas kontrolovali."

Senica 20. apríla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava postúpili do finále Slovnaft Cupu. Po úvodnom domácom víťazstve 3:0 triumfovali v stredajšej odvete semifinále na ihrisku FK Senica ešte presvedčivejšie 4:0. V súboji o trofej sa 8. mája stretnú s jej obhajcom ŠK Slovan Bratislava, ktorý vyradil v utorok AS Trenčín.Seničania nedokázali zdramatizovať dvojzápas, naopak, Trnavčania napriek pohodlnému náskoku z domáceho duelu neponechali nič na náhodu a expresne rozhodli aj o osude odvety. Hneď v úvodnej minúte sa na prvé krídlo prihnal Olejník, loptu si v šprinte prebral Iván, ten poslal prízemnú prihrávku pred bránku na nabiehajúceho Yusufa, ktorý tiesnený defenzívou otvoril skóre. Senica si naďalej nevedela dať rady s rýchlostnými typmi Trnavy. Jediný záblesk domácej ofenzívy mal Buchel, no zoči-voči brankárovi Kamenárovi si loptu nespracoval ideálne a v poslednej chvíli stihol zakročiť Kóša. V 20. minúte pridali hostia ďalší zásah, v súperovej šestnástke čakali vo veľkom počte na center z ľavej strany, ten si našiel Ramadana, ktorý prudkým volejom s prispením žrde prekonal Chropovského.Ani v druhom polčase sa jednostranný obraz hry nezmenil. Spartak kontroloval priebeh a domácich priveľmi nepúšťal na svoju polovicu. V 60. minúte utrpela Senica ďalšiu ranu, Koprna sa pri obrannom zákroku uhýbal spoluhráčovi, no VAR odhalil, že nešťastne zahral rukou, a hlavný rozhodca Smolák po prezretí videozáznamu nariadil jedenástku. Premenil ju Iván. Na opačnom konci zahrozil jedine striedajúci Niarchos, ktorého tečovaný pokus išiel tesne vedľa hosťujúcej bránky. Ináč sa však "andeli" bavili jedným útokom za druhým a onedlho v ich tábore opäť prepukli gólové oslavy. Na Chropovského sa osamotene vyrútili dvaja Trnavčania, senický brankár ešte vyrazil tutovku striedajúceho Ristovského, ale bez pomoci obrancov nemal nárok na dorážku Olejníka. Spartak dohral takmer exhibične, v nadstavenom čase ešte Chropovský vyrazil delovku Ristovského a Koprna zblokoval dorážku Olejníka.