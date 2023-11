Trnava úspešne ukončila ťažké obdobie, Štetina: Musíme si oddýchnuť

Košice s deviatou prehrou po sebe, Jonec: "Musíme to zlomiť"

Na snímke fanúšikovia Košíc v zápase 14. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - FC Spartak Trnava 12. novembra 2023 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Trnava 13. novembra (TASR) - Futbalisti Trnavy víťazstvom na ihrisku FC Košice 2:0 zakončili náročné obdobie, počas ktorého mali nahustený program zápasom v domácej súťaži aj v Európskej konferenčnej lige. Podľa obrancu Lukáša Štetinu im reprezentačná prestávka padne vhod: "."Trnavčania zdolali nováčika Niké ligy tri dni po tom, čo remízou 1:1 na ihrisku dánskeho Nordsjaellandu získali prvý bod v základnej H-skupine Európskej konferenčnej ligy. Ním si po troch prehrách vylepšili náladu, no naďalej sú na poslednej štvrtej priečke. Lepšie sa im darí v domácej súťaži, víťazstvo v Košiciach bolo pre nich tretie po sebe a posunulo ich na priebežnú tretiu priečku. "," konštatoval Štetina.Trnavčania nedovolili domácim Košiciam zastaviť sériu prehier, ktorá trvá už deväť zápasov. Prvý polčas bol bezgólový, gólové momenty priniesol úvod druhého. "," zhrnul Štetina gólové momenty. Autor finálnej prihrávky pred prvým gólom Daniel priznal, že aj vzhľadom na náročnejší program mali Trnavčania ťažší vstup do zápasu. "."Hráči Spartaka odohrajú nasledujúci zápas o necelé dva týždne v nedeľu 26. novembra proti Podbrezovej, dovtedy plánujú psychicky aj fyzicky dôležitý oddych a dôslednú prípravu na záver jesennej časti. "," poznamenal Štetina.Futbalisti FC Košice nezastavili sériu prehier ani proti Spartaku Trnava a v najvyššej slovenskej súťaži nebodovali už v deviatom zápase po sebe. V nedeľňajšom zápase prehrali 0:2 a okrem nepríjemnej série prehier ich trápi aj už takmer štvorhodinová séria bez streleného gólu. "," poznamenal obranca Michal Jonec.Hráči nováčika najvyššej súťaže neskórovali v troch zápasoch po sebe. Zatiaľ naposledy sa z gólu tešili v 11. minúte zápasu s Banskou Bystricou, v ktorom viedli 2:0, no napokon prehrali 2:4. Z krízy sa nedostali ani proti favorizovanej Trnave, ktorá v Košiciach zvíťazila napriek svojmu nahustenému programu. Za kratší koniec povrazu ťahali v deviatich dueloch po sebe a od vyrovnania negatívneho rekordu Trenčína zo sezóny 2007/2008 ich delia ešte tri prehry. K lepším výsledkom zatiaľ nepomohla ani výmena trénera, keď Antona Šoltisa nahradil Ján Kozák mladší. "," poznamenal stredopoliar Michal Faško narážajúc na výsledky Zlatých Moraviec a Michaloviec. Oba tímy sú aj po odohratí 14 zápasov bez víťazstva, zlatomoravecký ViOn má 3 body, Michalovce 5. Košičania sú aj napriek aktuálnej sérii prehier pred nimi so 7 bodmi. V nasledujúcom zápase po reprezentačnej prestávke sa predstavia v Žiline, no potom ich čakajú práve zápasy proti tabuľkovým konkurentom.V zápase proti Trnave chceli 3752 divákov potešiť výkonom aj vytúženými bodmi, no napriek sľubnému začiatku sa im to nepodarilo. V prvom polčase Trnave veľa nedovolili, no dvoma inkasovanými gólmi v krátkom slede v úvode druhého dejstva prišli o šancu bodovať. "," konštatoval Jonec. Košičania inkasovali 24 gólov, najviac v lige a ich súčet skóre (-24) je najhorší zo všetkých tímov. "," poznamenal Faško.