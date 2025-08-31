< sekcia Šport
Trnava utrpela prvú prehru v ročníku, Dolnej Strede podľahla 0:3
Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Niké ligy. V nedeľnom šlágri nestačili doma na DAC Dunajská Streda, prehrali 0:3.
DAC sa ujal vedenia v 15. minúte, keď Ramadan svoj prienik od polovice ihriska zakončil gólovou strelou po zemi k žrdi. V 63. minúte pridal sýrsky futbalista aj svoj druhý gól v stretnutí, po rýchlom brejku ho našiel centrom z pravej strany Ouro a Ramadan hlavou nedal Frelihovi šancu. V 65. minúte si zo strany naviedol loptu do palebnej pozície Redzič a ľavačkou pridal z 20 metrov výstavný tretí zásah. Spartak napriek prehre zostáva na čele tabuľky, už však len o skóre pred druhým Trenčínom. Dunajská Streda je o bod tretia.
Niké liga – 6. kolo:
FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 15. a 63. Ramadan, 65. Redzič, ŽK: Kratochvíl, Mikovič, Kudlička, Ďuriš, Procházka – Popovič, Blažek, Ouro, Gagua, Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc, 9362 divákov
Spartak: Frelih – Koštrna (32. Sabo), Nwadike, P. Karhan – Holík (80. Tomič), Kratochvíl (60. Moistsrapishvili), Procházka, Mikovič – Azango, M. Ďuriš (80. Paur), Škrbo (60. Kudlička)
DAC: Popovič – Kapanadze, Blažek, Nemanič (88. Modesto), Mendez – Tuboly – Gruber, Udvaros (58. Ouro) – Redzič (74. Gagua), V. Dukanovič (74. Sylla), Ramadan (88. Gueye)
