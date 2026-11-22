< sekcia Šport
Trnava „utrpela víťazstvo“, kapitán Sabo:„Katastrofa od prvej minúty“
Spartaku sa v prebiehajúcej sezóne mimoriadne darí na ihriskách súperov.
Autor TASR
Michalovce 22. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava síce v sobotňajšom zápase zvíťazili na ihrisku Michaloviec 1:0 v zápase 15. kola Niké ligy, no svoj výkon hodnotili kriticky. Kapitána Erika Saba potešil trojbodový darček k nedeľňajším 35. narodeninám, no netajil rozhorčenie.
„Utrpeli sme víťazstvo. Bola to katastrofa od prvej minúty,“ povedal stredopoliar. Narážal tým najmä na výkon mužstva v prvom polčase. Spartak sa v ňom nedostal k strele na bránku a výkonom určite nenadchol ani desiatky fanúšikov, ktorí ho prišli povzbudiť na Zemplín. Naopak, domáci sa v prvom dejstve dostali do niekoľkých sľubných šancí, no stroskotali na brankárovi Martinovi Vantrubovi. „Keď nebeháte a nemáte súboje, tak vás súper predčí. Presne taký bol prvý polčas. Považujem ho za jeden z najhorších, odkedy som v Trnave. Niečo si o tom určite povieme aj v kabíne,“ netajil Sabo, z ktorého tváre po zápase odrážalo skôr sklamanie z výkonu, než radosť z troch bodov. Pritom práve plný bodový zisk bol jedno zo želaní, ktoré mal pred narodeninovým víkendom. Tím mu síce dal darček v podobe víťazstva, no „výkonom veľmi nie,“ dodal najskúsenejší hráč tímu.
Spartaku sa v prebiehajúcej sezóne mimoriadne darí na ihriskách súperov. Bodoval na nich v každom z ôsmich zápasov, z ktorých vyťažil päť víťazstiev a získali celkovo 18 bodov. Pozitívnu bilanciu si vylepšil aj na Zemplíne. „Neviem, čím to je. Doma sme možno viac zviazaní vlastnými fanúšikmi. Verím, že to prelomíme,“ poznamenal Sabo. Na domácom ihrisku zatiaľ nazbierali desať bodov v siedmich zápasoch (3-1-3).
Gólovým hrdinom Trnavy v Michalovciach sa stal 19-ročný Filip Trello. V 61. minúte bol na konci ofenzívnej akcie a aj vďaka chybe domácich sa v šestnástke dostal k lopte a strelil svoj štvrtý gól v sezóne. „Futbal sa hrá na góly. Dali sme ich viac a preto sme zvíťazili. Aj takéto zápasy sú a posúvajú nás dopredu. Som rád, že sme dokázali zvíťaziť, hoci sme mali iba jednu strelu,“ poznamenal Trello.
„Utrpeli sme víťazstvo. Bola to katastrofa od prvej minúty,“ povedal stredopoliar. Narážal tým najmä na výkon mužstva v prvom polčase. Spartak sa v ňom nedostal k strele na bránku a výkonom určite nenadchol ani desiatky fanúšikov, ktorí ho prišli povzbudiť na Zemplín. Naopak, domáci sa v prvom dejstve dostali do niekoľkých sľubných šancí, no stroskotali na brankárovi Martinovi Vantrubovi. „Keď nebeháte a nemáte súboje, tak vás súper predčí. Presne taký bol prvý polčas. Považujem ho za jeden z najhorších, odkedy som v Trnave. Niečo si o tom určite povieme aj v kabíne,“ netajil Sabo, z ktorého tváre po zápase odrážalo skôr sklamanie z výkonu, než radosť z troch bodov. Pritom práve plný bodový zisk bol jedno zo želaní, ktoré mal pred narodeninovým víkendom. Tím mu síce dal darček v podobe víťazstva, no „výkonom veľmi nie,“ dodal najskúsenejší hráč tímu.
Spartaku sa v prebiehajúcej sezóne mimoriadne darí na ihriskách súperov. Bodoval na nich v každom z ôsmich zápasov, z ktorých vyťažil päť víťazstiev a získali celkovo 18 bodov. Pozitívnu bilanciu si vylepšil aj na Zemplíne. „Neviem, čím to je. Doma sme možno viac zviazaní vlastnými fanúšikmi. Verím, že to prelomíme,“ poznamenal Sabo. Na domácom ihrisku zatiaľ nazbierali desať bodov v siedmich zápasoch (3-1-3).
Gólovým hrdinom Trnavy v Michalovciach sa stal 19-ročný Filip Trello. V 61. minúte bol na konci ofenzívnej akcie a aj vďaka chybe domácich sa v šestnástke dostal k lopte a strelil svoj štvrtý gól v sezóne. „Futbal sa hrá na góly. Dali sme ich viac a preto sme zvíťazili. Aj takéto zápasy sú a posúvajú nás dopredu. Som rád, že sme dokázali zvíťaziť, hoci sme mali iba jednu strelu,“ poznamenal Trello.