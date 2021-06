Trnava v 1. predkole EL proti FC Mosta, Žilina s FC Dila Gori

Žreb 1. predkola:

1. skupina



Levadia Tallinn - St Joseph's



Inter Turku - Akadémia Ferenca Puskása



Dečič - Drita



Sduva - Valmiera



2. skupina



La Fiorita 1967 - Birkirkara



Mons Calpe - Santa Coloma



Velež - Coleraine



Domžale - Swift Hesper



3. skupina



Škupi 1987 - Llapi



Dinamo Batumi - Tre Penne



Sfintul Gheorghe - Partizani Tirana



Maribor - Urartu



4. skupina



Laci - Podgorica



Milsami Orhei - FK Sarajevo



FC Noah - KuPS Kuopio



MŠK ŽILINA - FC Dila Gori



5. skupina



FH Hafnarfjördur - Sligo Rovers



Paide Linnameeskond - Slask Vroclav



RFS - KÍ Klaksvík



Bala Town - Larne



6. skupina



Fehérvár FC - Ararat Jerevan



Gagra - Sutjeska



Sileks - Petrocub-Hincesti



Široki Brijeg - Vllaznia



7. skupina



Stjarnan - Bohemians



Glentoran - The New Saints



Sant Julia - Gzira United FC



Europa - Kauno Žalgiris



8. skupina



Dundalk - Newtown



FC SPARTAK TRNAVA - FC Mosta



Struga - Liepaja



Racing FC Union Lëtzebuerg - Breidablik



Honka Espoo - NSÍ Runavík

Kalendár EKL 2021/2022:



16. júna: žreb 2. predkola



8. júla: prvé zápasy 1. predkola



15. júla: odvety 1. predkola



19. júla: žreb 3. predkola



22. júla: prvé zápasy 2. predkola



29. júla: odvety 2. predkola



2. augusta: žreb play off



5. augusta: prvé zápasy 3. predkola



12. augusta: odvety 3. predkola



19. augusta: prvé zápasy play off



26. augusta: odvety play off



27. augusta: žreb skupinovej fázy



16. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



30. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



21. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



4. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



25. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



13. decembra: žreb 1. vyraďovacieho kola



17. februára: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola



24. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola



25. februára: žreb osemfinále



10. marca: prvé zápasy osemfinále



17. marca: odvety osemfinále



18. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



7. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



14. apríla: odvety štvrťfinále



28. apríla: prvé zápasy semifinále



5. mája: odvety semifinále



25. mája: finále (Tirana)

Nyon 15. júna (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy stretnú s maltským FC Mosta. Utorňajší žreb rozhodol aj o tom, že MŠK Žilina nastúpi proti gruzínskemu FC Dila Gori. Zápasy sa hrajú 8. a 15. júla, oba slovenské kluby začnú doma.Fortuna liga bude mať v novovzniknutej súťaži až troch zástupcov. Vicemajster FC DAC 1904 Dunajská Streda odštartuje svoju púť v 2. predkole, ktorého žreb sa v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone uskutoční v stredu o 13.30 h.Trnava si účasť vybojovala treťou priečkou v predchádzajúcej sezóne najvyššej slovenskej súťaže a figurovala medzi nasadenými tímami v 8. skupine. Jej potenciálnymi súpermi boli Honka Espoo (Fínsko), Newtown (Wales), Racing FC Union Lëtzebuerg (Luxembursko) a Struga (Severné Macedónsko). "," povedal trnavský tréner Michal Gašparík na oficiálnej klubovej stránke.FC Mosta skončil v marci v maltskej lige na šiestej priečke a do EKL sa prebojoval z domáceho pohára, ktorý vyhral, keď vo finále zdolal Santa Luciu 2:0, čo je zatiaľ najväčší úspech klubu z Mosty. "" dodal obranca Filip Twardzik.Žilina postúpila ako víťaz play off FL o EKL a na základe klubového koeficientu bola takisto nasadená vo 4. skupine. Žreb jej mohol prisúdiť aj arménsky FC Noah, Milsami Orhei z Moldavska a Podgoricu z Čiernej Hory. FC Dila Gori sa do súťaže prebojoval z tretej pozície v gruzínskej lige. "," povedal žilinský kapitán Jakub Paur na oficiálnom webe MŠK.Hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo súpera zatiaľ bližšie nepozná. Po premiére v minulej sezóne ho čaká druhá skúsenosť s pohárovou Európou na lavičke "žlto-zelených".