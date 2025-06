Trnava v 1. predkole proti švédskemu BK Häcken, dvojzápas začne doma

dvojice 1. predkola EL:



FK Šachtar Doneck - Ilves Tampere



FC Šerif Tiraspoľ - FK Priština



FC SPARTAK TRNAVA - BK Häcken



Sabah FK - NK Celje



Legia Varšava - FC Aktobe



PFC Levski Sofia - Hapoel Beer Ševa



AEK Larnaka - FK Partizan Belehrad



Paksi FC - CFR Kluž







vizitka súpera FC Spartak Trnava v 1. predkole EL 2025/2026:



celé meno: Bollklubben Häcken



rok založenia: 1940



štadión: Bravida Arena



Kapacita: 6500 divákov



tréner: Jens Gustafsson



klubové farby: žltá, čierna



najväčšie úspechy: švédsky šampión (2022), štvornásobný víťaz Švédskeho pohára (2016, 2019, 2023, 2025)







ďalšie termíny:



žreb 2. predkola: 18. júna



žreb 3. predkola: 21. júla



zápasy 2. predkola: 24. a 31. júla



žreb play off: 4. augusta



zápasy 3. predkola: 7. a 14. augusta



zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 21. a 28. augusta







žreb skupinovej fázy: 29. augusta



1. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. septembra



2. zápasy skupinovej fázy: 2. októbra



3. zápasy skupinovej fázy: 23. októbra



4. zápasy skupinovej fázy: 6. novembra



5. zápasy skupinovej fázy: 27. novembra



6. zápasy skupinovej fázy: 11. decembra



7. zápasy skupinovej fázy: 22. januára



8. zápasy skupinovej fázy: 29. januára



žreb dvojíc play off: 30. januára



zápasy play off: 19. a 26. februára



žreb dvojíc pre ďalšiu časť: 27. februára



osemfinále: 12. a 19. marca



štvrťfinále: 9. a 16. apríla



semifinále: 30. apríla a 7. mája



finále: 20. mája (Istanbul)

Nyon 1. júna (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava odštartujú svoju púť v Európskej lige proti švédskemu BK Häcken. V súboji 1. predkola sa najskôr predstavia na domácom Štadióne Antona Malatinského, odvetu odohrajú na pôde súpera. Rozhodol o tom utorkový žreb vo švajčiarskom Nyone.si zaistili účasť v súťaži vďaka triumfu v Slovnaft Cupe. Kluby boli pred žrebom rozdelené do dvoch osemčlenných skupín, v ktorých boli štyria nasadení a štyria nenasadení. Spartak bol súčasťou nasadených tímov 1. skupiny, dostať tak mohol aj Sabah FK z Azerbajdžanu, fínsky klub Ilves Tampere či kosovský FK Priština.Prvé zápasy sú na programe vo štvrtok 10. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). V ňom sa predstavia dvaja slovenskí zástupcovia MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda, mená svojich súperov sa dozvedia v stredajšom žrebe.Tréner Spartaka Michal Ščasný podľa vlastných slov osobne nemá veľa skúseností so švédskym futbalom a vníma ho najmä cez súperov Sparty Praha z minulosti.uviedol Ščasný pre trnavský klubový web.