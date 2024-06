Trnava v 2. predkole proti Aktobe alebo Sarajevu

majstrovská vetva:



zdolaný KÍ Klaksvík/FC Differdange 03 - zdolaný FC Ordabasy/FC Petrocub



zdolaný Vikingur Reykjavík/Shamrock Rovers FC - zdolaný FK Borac Banja Luka/KF Egnatia



zdolaný Virtus A.C. 1964/FCSB - zdolaný FC Flora Tallinn/NK Celje



zdolaný ŠK SLOVAN BRATISLAVA/FC Struga - zdolaný FC Dinamo Minsk/FC Pjunik Jerevan



zdolaný PFC Ludogorec Razgrad/FC Dinamo Batumi - zdolaný The New Saints FC/FK Dečič



zdolaný FC Ballkani/UE Santa Coloma - zdolaný Hamrun Spartans FC/Lincoln Red Imps FC







hlavná vetva:



Go Ahead Eagles - SK Brann



Omonoia FC - víťaz FC Torpedo Kutaisi/KF Tirana



víťaz GFK Tikves/Breidablik - FC Drita



NK Osijek - víťaz FA Šiauliai/FCI Levadia Tallinn



NK Olimpija Ljubljana - FC Polisja Žytomyr



AEK Atény - víťaz FK Velež Mostar/Inter Club d'Escaldes



víťaz FC UNA Strassen/KuPS Kuopio - Tromsö IL



víťaz Valur/KF Vllaznia - St. Mirren FC



Sumqayit FK - Fehérvár FC



Ilves Tampere - FK Austria Viedeň



FC CSKA 1948 - víťaz FC Malisheva/FK Budučnost Podgorica



víťaz FC Šeriff Tiraspoľ/PFC Zire - FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA



víťaz PFC Botev Plovdiv/NK Maribor - Universitatea Craiova



St. Patrick's Athletic - FC Vaduz



FC Kodaň - víťaz FCB Magpies/Derry City FC



Istanbul Basaksehir - víťaz FC Isloč Minsk Region/La Fiorita 1967



Legia Varšava - víťaz Caernarfon Town FC/Crusaders FC



SC Dnipro-1 - Puskás Akadémia FC



víťaz VPS Vaasa/FK Žalgiris - víťaz IF Elfsborg/Pafos FC



Djurgarden - FC Progres Niederkorn



KAA Gent - víťaz Víkingur/FK Liepaja



víťaz Atltic Club Escaldes/F91 Dudelange - BK Häcken



Hapoel Beer Ševa FC - PFC Černo More



HNK Hajduk Split - HB Tórshavn



HŠK Zrinjski Mostar - víťaz NK Bravo/ Connah's Quay Nomads FC



Riga FC - WKS Slask Vroclav



Vitória SC - víťaz Floriana FC/SP Tre Penne



víťaz Stjarnan/Linfield FC - Bala Town FC/Paide Linnameeskond



víťaz FK Auda/B36 Tórshavn - Cliftonville FC



FC St. Gallen 1879 - zdolaný MFK RUŽOMBEROK/FC Tobol



FK Mladá Boleslav - FK Transinvest



FC Noah/KF Škëndija - Sliema Wanderers FC



FC Baník Ostrava - JK Tallinna Kalev/FC Urartu



FC Zürich - Shelbourne FC/St Joseph's FC



Brondby IF - KF Llapi 1932/Visla Krakov



CFR 1907 Kluž - FC Neman Grodno



FC Zimbru Kišiňov - FC Ararat-Armenia



FK Radnički 1923 - FK Mornar/FC Dinamo Tbilisi



víťaz FC Aktobe/FK Sarajevo - FC SPARTAK TRNAVA



Maccabi Haifa FC - FC Sabah



Paksi FC/FC Corvinul Hunedoara - AEK Larnaca FC



FC Iberia 1999 Tbilisi - Marsaxlokk FC/FK Partizani



víťaz FC Torpedo /FC Milsami Orhei - FC Astana

Nyon 19. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy 2024/2025 stretnú s víťazom zápasu FC Šeriff Tiraspoľ - Zire FC. Súperom FC Spartak Trnava bude víťaz súboja FC Aktobe - FK Sarajevo. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Obaja slovenskí zástupcovia figurovali medzi nasadenými tímami. Prvé duely 2. predkola sú na programe 25. júla, odvety sa uskutočnia 1. augusta. DAC by sa v úvodnom stretnutí predstavil vonku, odvetu by mal odohrať doma. Aj Trnava by hrala najskôr vonku a odvetu na Štadióne Antona Malatinského.Spartak mohol dostať za súpera aj FK Radnički 1923, FC Zimbru Kišiňov a FC Neman Grodno. Na DAC čakali v osudí okrem víťaza zápasu FC Šeriff Tiraspoľ - Zire FC aj úspešnejšie tímy z konfrontácii medzi FC Polisja Žytomyr - WKS Slask Vroclav, IF Elfsborg - Pafos FC a JK Tallinna Kalev - FC Urartu.Slovan Bratislava v prípade vypadnutia v 1. predkole Ligy majstrov s FC Struga zo Severného Macedónska narazí v 2. predkole EKL na horšieho z dvojice FC Dinamo Minsk - FC Pjunik Jerevan. "Belasí" by začínali doma, odveta by sa uskutočnila u súpera. Ak Ružomberok vypadne v 1. predkole EL s Tobolom Kostanaj, čaká ho v 2. predkole EKL FC St. Gallen. Prvý zápas by sa hral vo Švajčiarsku.