Trnava v prípade postupu bude hrať proti Slavii Praha alebo Dnipru

Žreb play off EKL:



Majstrovská vetva:



víťaz FC Ballkani/Lincoln Red Imps FC - zdolaný FC Šeriff Tiraspoľ/FC BATE Borisov



zdolaný FK Žalgiris Vilnius/BK Häcken - víťaz Hamrun Spartans/Ferencváros Budapešť



víťaz FC Struga/FC Swift Hesper - zdolaný HŠK Zrinjski Mostar/Breidablik Kopavogur



víťaz Farul Constanta/FC Flora Tallinn - zdolaný Karabach FK/HJK Helsinki



zdolaný FC Astana/Ludogorec Razgrad - víťaz FC Valmiera/FK Partizani Tirana





Hlavná vetva:



víťaz Hapoel Beer Ševa FC/PFC Levski Sofia - Eintracht Frankfurt



víťaz FC Dila Gori/APOEL Nikózia - víťaz KAA Gent/Pogoň Štetín



víťaz Lech Poznaň/FC SPARTAK TRNAVA - zdolaný SK Slavia Praha/SC Dnipro-1



víťaz Sepsi OSK Sfantu Gheorghe/FC Aktobe - víťaz Bodö/Glimt/Pjunik Jerevan



víťaz Tobol Kostanaj/Derry City - víťaz Viktoria Plzeň/Gzira United



víťaz FC Hibernian/FC Luzern - Aston Villa



víťaz Omonoia Nikózia/FC Midtjylland - víťaz Legia Varšava/Austria Viedeň



OSC Lille - víťaz B36 Tórshavn/HNK Rijeka



zdolaný Olympiakos Pireus/KRC Genk - víťaz Adana Demirspor/NK Osijek



víťaz Fenerbahce Istanbul/NK Maribor - víťaz Twente Enschede/FC Riga



víťaz Aris Solún/Dynamo Kyjev - víťaz Besiktas Istanbul/Neftči Baku



víťaz FC Santa Coloma/AZ Alkmaar - víťaz FC Arouca/Brann Bergen



víťaz Rapid Viedeň/Debrecín VSC - ACF Fiorentina



víťaz Rosenborg Trondheim/Heart of Midlothian - víťaz Hajduk Split/PAOK Solún



víťaz FCSB/Nordsjaelland - víťaz Sabah/Partizan Belehrad



Osasuna Pamplona - víťaz Club Bruggy/KA Akureyri



víťaz AEK Larnaka/Maccabi Tel Aviv - víťaz NK Celje/FC Neman Grodno





Program EKL:



10. augusta: prvé zápasy 3. predkola



17. augusta: druhé zápasy 3. predkola



24. augusta: prvé zápasy play off



31. augusta: druhé zápasy play off



1. septembra: žreb skupinovej fázy



21. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



5. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



26. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



9. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



30. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



14. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



18. decembra: žreb baráže o osemfinále

Nyon 7. augusta (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa v prípade postupu cez Lech Poznaň stretnú v play off Európskej konferenčnej ligy so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.V úvodnom stretnutí, ktoré je na programe 24. augusta, nastúpi víťaz Slovenského pohára doma. Odveta by sa hrala 31. augusta v Prahe alebo v Košiciach, kde našiel ukrajinský tím prechodný domov pre vojnu vo svojej krajine.Spartak mohol dostať za súperov aj víťaza zápasu FC Santa Coloma - AZ Alkmaar, zdolaného z konfrontácie medzi Olympiakosom Pireus a KRC Genk, resp. siedmy tím uplynulého ročníka anglickej ligy Aston Villu.