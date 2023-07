EKL: Trnava narazí v prípade postupu do 3. kola na Poznan alebo Kaunas

Program EKL:



10. augusta: prvé zápasy 3. predkola



17. augusta: druhé zápasy 3. predkola



7. augusta: žreb play off



24. augusta: prvé zápasy play off



31. augusta: druhé zápasy play off

Nyon 24. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa v prípade postupu cez FK Auda stretnú v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy s víťazom súboja Lech Poznaň - Kauno Žalgiris. V úvodnom stretnutí, ktoré je na programe 10. augusta, nastúpi víťaz Slovenského pohára vonku. Odveta by sa hrala 17. augusta na jeho štadióne.Spartak mohol okrem víťaza zápasu Lech Poznaň - Kauno Žalgiris dostať aj lepšieho z týchto dvojíc: FC Bazilej - Tobol Kostanaj, FK Bodo/Glimt - Bohemians Praha, APOEL Nikózia - FK Vojvodina Novi Sad alebo CSKA Sofia - FCSB.Potenciálneho súpera spoznal na pondelňajšom žrebe vo švajčiarskom Nyone aj ďalší slovenský pohárový účastník MŠK Žilina. V prípade postupu cez belgický KAA Gent si "šošoni" zmerajú sily s víťazom súboja medzi Linfield FC a Pogoň Štetín, pričom začnú vonku. Žilinčania mohli dostať aj SK Brann alebo lepšieho z týchto dvojíc: Gzira United FC - F91 Dudelange, NK Osijek - Zalaegerszeg, Hibernian FC - Inter Club d´Escaldes.