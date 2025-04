Trnava vyhrala nad Podbrezovou, Pich vsietil 100. gól

5. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o titul:



FK Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava 1:2 (1:1)



Góly: 9. Smekal - 31. Pich, 58. Paur. Rozhodovali: Micheľ – Vass, Bobko, ŽK: Chyla, Abate – Ujlaky, Procházka, štetina, Daniel



Podbrezová: Danko – Kováčik, Mielke, Luka, Yirajang – Štefánik, Chyla (63. Palumets),, Faško (79. Demi), Paraj – Galčík (63. Abate), Smékal



Trnava: Frelih – Holík, Ujlaky, Mikovič (66. Jureškin), Štetina – Zeljković, Sabo – Pich (79. Badolo), Ofori (90+1. Karhan), Procházka (65. Daniel) – Paur (66. Ďuriš)

Podbrezová 12. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde FK Železiarne Podbrezová 2:1. V neúplnej tabuľke sú tretí o skóre za Žilinou, tá má zápas k dobru. Prvý gól Spartaka vsietil Róbert Pich, pre ktorého to bol jubilejný 100. presný zásah v ligových súťažiach. Vstúpil tak do Klubu ligových kanonierov.Podbrezová sa už v 9. minúte ujala vedenia, keď po prihrávke Štefánika skóroval do odkrytej bránky Smékal. V 31. minúte vyrovnal hlavou Pich, keď zužitkoval center Procházku. Pich čakal na stý gól pol roka. Najviac z nich zaznamenal počas viacerých etáp svojho pôsobenia v poľskom Slasku Vroclav, góly na najvyššej úrovni strieľal aj v Žiline, Banskej Bystrici a cyperskom Othellose Athienu. O triumfe Spartaka rozhodol v 58. minúte Paur.