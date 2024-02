Trnava vyhrala v Košiciach 3:2, postúpila do štvrťfinále Slovnaft Cupu

Slovnaft Cup - 5. kolo (osemfinále):



FC Košice - FC Spartak Trnava 2:3 (2:1)



Góly: 7. Medved, 24. Golikov - 8. Ofori, 85. Šulek, 90. Bainovič



Košice 3. februára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cup-u. V sobotňajšom súboji 5. kola zvíťazili na pôde FC Košice 3:2. Dvojnásobný obhajca trofeje nastúpi v boji o semifinále 28. februára v Michalovciach.Domáci viedli už po siedmich minútach zásluhou útočníka Žana Medveda, Trnavčania však krátko na to vyrovnali po zakončení Kelvina Oforiho. Košičanom ešte v prvom polčase vrátil vedenie Oleksandr Golikov. Stav 2:1 vydržal až do 85. minúty, hostia potom v priebehu piatich minút otočili skóre, keď sa presadili Martin Šulek a Filip Bainovič.