Trnava vyše mesiaca neinkasovala gól, neprekonala ju ani Dukla

Banská Bystrica (TASR) – Futbalisti Spartaka Trnava majú za sebou piaty zápas bez inkasovaného gólu. V sobotu večer v trinástom kole Fortuna ligy ich neprekonala ani banskobystrická Dukla. Šance si síce vypracovala, ale najmä defenzíva hostí fungovala ako švajčiarske hodinky.



„Tréner začal dávať dôraz na defenzívu, keďže v úvode ligy sme inkasovali góly. Začali sme na defenzíve pracovať aj na tréningoch, vrátili sme sa k základným veciam, ktoré nám poukazoval a nevychádzali nám. Chvalabohu to zase funguje, ale sme dobrí aj do ofenzívy, pretože si vytvárame šance a hlavne získavame body aj vonku,“ uviedol po výhre 2:0 v Banskej Bystrici kapitán Trnavy Martin Mikovič a k samotnému duelu ešte dodal:„Vedeli sme, že Banská Bystrica hrá dvoma systémami, boli sme na všetko nachystaní. Pohybovali sme sa v dobrých priestoroch, strední záložníci tam robili rozdiel v prevahe na krajoch, tadiaľ sme sa vedeli dostať. Prvý gól bol po peknej strele, len škoda, že sme zápas neuzavreli skôr a trápili sa až do konca. Máme však tri body, nulu vzadu a to vždy poteší.“



Dôležitý prvý gól Spartaku Trnava strelil pred koncom prvého polčasu Samuel Štefánik po nevinnej akcii z pravej strany. Zaznamenal tak štvrtý presný zásah v sezóne a je najlepším strelcom mužstva zo slovenského Ríma. Túto pozíciu však nepreceňuje: „Teší ma to, ale dôležitejšie je, že sme hore v tabuľke, teda, že sme druhí, vyhrávame. To je dôležitejšie než góly. Dôležité je aj to, že neinkasujeme, potom máme celý zápas čas čakať na gól, ktorý nám stačí na víťazstvo. To je základ mať dobrú defenzívu a hrať na nulu vzadu. Myslím si, že sa nám to darí a o to viac nás teší, že aj nula, aj víťazstvo.“ Štefánik opísal i svoj gólový moment: „Išla tam kolmica do Taiwa, ten ju dobre sklepol, dobre ma videl. Ja som potom vyskúšal vystreliť. Bystrický hráč to ešte tečoval a spadlo to tam. Trošku šťastný gól, ale poteší.“



Trnavčania naháňajú na čele vedúci bratislavský Slovan. Aktuálne strácajú iba bod, aj keď úradujúci majster z hlavného mesta SR má ešte dva zápasy k dobru. „Je dobré pre ligu, aby Slovan niekto naháňal, budeme sa ho snažiť čo najviac potrápiť,“ podotkol tridsaťročný stredopoliar Spartaka.



Banskobystričania si aj po prehre s Trnavou držia siedmu pozíciu v tabuľke. V sobotu ich mrzeli najmä dva fakty. Prvý, že nedokázali z dvoch väčších šancí vyrovnať, a druhý, že inkasovali v závere duelu zbytočný vlastný gól. „Trnava mala viac gólových príležitostí, mala prevahu, ale my sme sa nevzdávali a bojovali až do konca. Mali sme tam aj my dve väčšie šance v druhom polčase, žiaľ nepremenili sme ich. Čo sa týka prvého inkasovaného gólu, bol tam teč nášho stopéra, predĺžil mi loptu na zadnú žrď. Pri druhom góle som zakričal stopérovi Mayoungovi po slovensky, že ja! Za ten čas, čo tu je, by sa už mohol toto slovíčko naučiť. Išlo o center do päťky, ja som si zakričal, lopta mi išla priamo do koša, vôbec nemusel ísť do toho. Nebol tam ani súboj s hráčom súpera. Ak už aj má loptu obranca na hlave, tak ju musí hlavičkovať mimo bránky a nie do bránky. Je to škoda, lebo sme tlačili ku koncu zápasu, ale Trnava si to ubránila, uskákala a nepodarilo sa nám dať gól,“ prezradil brankár MFK Dukla Banská Bystrica Matúš Hruška.