Trnava zdolala doma DAC 2:1 v dohrávke 2. kola
Domáci sa posunuli na tretie miesto tabuľky o bod pred Žilinou a dva body za DAC, ktorý stráca na vedúci Slovan sedem bodov.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 22. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v stredajšej dohrávke 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Dunajskou Stredou 2:1, keď v druhom počase otočili z 1:2. Domáci sa posunuli na tretie miesto tabuľky o bod pred Žilinou a dva body za DAC, ktorý stráca na vedúci Slovan sedem bodov.
V prvom polčase sa veľa šancí nezrodilo, hra sa odvíjala najmä medzi šestnástkami. V 33. minúte sa však zblokovaná strela Oura odrazila pred bránku a Gueye zblízka pohotovo poslal hostí do vedenia. Trnava v druhom polčase otočila výsledok. Najprv v 67. minúte po centri Laušiča vyrovnal hlavou Gong a v 75. minúte strelou asi z 20 metrov po zemi k žrdi dokonal obrat Paur.
V prvom polčase sa veľa šancí nezrodilo, hra sa odvíjala najmä medzi šestnástkami. V 33. minúte sa však zblokovaná strela Oura odrazila pred bránku a Gueye zblízka pohotovo poslal hostí do vedenia. Trnava v druhom polčase otočila výsledok. Najprv v 67. minúte po centri Laušiča vyrovnal hlavou Gong a v 75. minúte strelou asi z 20 metrov po zemi k žrdi dokonal obrat Paur.
Niké liga - dohrávka 2. kola nadstavbovej časti - skupina o titul:
FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)
Góly: 67. Gong, 75. Paur - 33. Gueye, ŽK: Paur, Sabo, Kratochvíl - Sylla, Tuboly, Gagua, rozhodovali: Kišš - Pozor, Ferenc, 4351 divákov.
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Stojsavljevič (68. Twardzik), Jureškin - Kratochvíl, Laušič (81. Procházka) - Gong (88. P. Karhan), Paur (81. Ďuriš), Chorcheli - Metsoko (46. Kudlička)
DAC: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Tuboly, Ouro (60. Udvaros) - Gruber (78. Dukanovič), Gagua (78. Kukovec), Sylla (57. Bationo) - Gueye (46. Kmeť)
hlasy po zápase:
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Po takomto zápase a výsledku nemôžeme byť spokojní, chceli sme získať tri body. Mali sme stretnutie dobre rozohrané, prvý polčas bol bojovný, viac taktickejší. Oba tímy si uvedomovali dôležitosť zápasu, veľa príležitostí nebolo. Išli sme do vedenia po dobrom prechode, mali sme náznaky ďalších šancí, škoda, že sme nepridali ďalší gól. Po zmene strán sme chceli pokračovať v aktivite, no stal sa opak, boli sme pasívnejší, súper bol viac na lopte. Do šancí sme Trnavu nepúšťali, ale z jedného centra vyrovnala a dostala sa na koňa. Zlomový moment bola Kmeťova šanca, keď za stavu 1:1 išiel sám na brankára. Keď chcete byť v takomto dueli úspešní, musíte dať gól. Vzápätí na to strela po zemi, dalo sa tomu možno zabrániť. Trnava išla do vedenia, zatiahla sa, my sme hrali vabank. Kukovec mohol v nadstavenom čase vyrovnať na 2:2, mal čistú šancu. Remíza by zápasu svedčala, ale hrá sa na góly, súper dal dva, my jeden. Mrzí ma, že sme stratili dobre rozohraný zápas, ale taký je futbal.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Podľa môjho názoru sme odohrali veľmi dobrý zápas, kontrolovali sme 90 minút. Začali sme dobre, držali sme loptu, čo je náročné proti tímu ako je Dunajská Streda. Podľa mňa sme si nezaslúžili prehrávať, mali sme situácie na skórovanie ako Chorcheli či Jureškin. Aj DAC mal príležitosti. Prvému polčasu by ale viac svedčala remíza. Boli sme dole, cez prestávku sme riešili taktické veci. Povedal som chlapcom, že musíme pokračovať v pozitívnom trende z predošlých stretnutí. Teším sa, že to napokon vyšlo, som rád za chlapcov, za fanúšikov a každého v klube. Verím, že budeme pokračovať.“
FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)
Góly: 67. Gong, 75. Paur - 33. Gueye, ŽK: Paur, Sabo, Kratochvíl - Sylla, Tuboly, Gagua, rozhodovali: Kišš - Pozor, Ferenc, 4351 divákov.
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Stojsavljevič (68. Twardzik), Jureškin - Kratochvíl, Laušič (81. Procházka) - Gong (88. P. Karhan), Paur (81. Ďuriš), Chorcheli - Metsoko (46. Kudlička)
DAC: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Tuboly, Ouro (60. Udvaros) - Gruber (78. Dukanovič), Gagua (78. Kukovec), Sylla (57. Bationo) - Gueye (46. Kmeť)
hlasy po zápase:
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Po takomto zápase a výsledku nemôžeme byť spokojní, chceli sme získať tri body. Mali sme stretnutie dobre rozohrané, prvý polčas bol bojovný, viac taktickejší. Oba tímy si uvedomovali dôležitosť zápasu, veľa príležitostí nebolo. Išli sme do vedenia po dobrom prechode, mali sme náznaky ďalších šancí, škoda, že sme nepridali ďalší gól. Po zmene strán sme chceli pokračovať v aktivite, no stal sa opak, boli sme pasívnejší, súper bol viac na lopte. Do šancí sme Trnavu nepúšťali, ale z jedného centra vyrovnala a dostala sa na koňa. Zlomový moment bola Kmeťova šanca, keď za stavu 1:1 išiel sám na brankára. Keď chcete byť v takomto dueli úspešní, musíte dať gól. Vzápätí na to strela po zemi, dalo sa tomu možno zabrániť. Trnava išla do vedenia, zatiahla sa, my sme hrali vabank. Kukovec mohol v nadstavenom čase vyrovnať na 2:2, mal čistú šancu. Remíza by zápasu svedčala, ale hrá sa na góly, súper dal dva, my jeden. Mrzí ma, že sme stratili dobre rozohraný zápas, ale taký je futbal.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Podľa môjho názoru sme odohrali veľmi dobrý zápas, kontrolovali sme 90 minút. Začali sme dobre, držali sme loptu, čo je náročné proti tímu ako je Dunajská Streda. Podľa mňa sme si nezaslúžili prehrávať, mali sme situácie na skórovanie ako Chorcheli či Jureškin. Aj DAC mal príležitosti. Prvému polčasu by ale viac svedčala remíza. Boli sme dole, cez prestávku sme riešili taktické veci. Povedal som chlapcom, že musíme pokračovať v pozitívnom trende z predošlých stretnutí. Teším sa, že to napokon vyšlo, som rád za chlapcov, za fanúšikov a každého v klube. Verím, že budeme pokračovať.“