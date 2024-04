Trnava zdolala Podbrezovú 1:0 v prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu

prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu:



FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0)



Gól: 5. Procházka,

ŽK: Koštrna, Šulek, Poznar – Kováčik, Bayo,

rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, 3738 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna, Djurič, Kóša, Mikovič – Zeljkovič – Šulek (75. Poznar), Procházka (90. Bainovič), Ofori, Azango (86. Bukata) – Daniel



Podbrezová: Danko – Mrva (46. Mielke), Bakaľa, Bartoš – Kováčik, Bajo, Faško (46. Assinor), Chyla, Sanusi – Paraj (79. Masaryk), Kabongo

hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Z výsledku som trochu sklamaný, po prvom polčase sme mohli byť kúsok od finále. Zápas sa vyvíjal presne, ako sme chceli. Dali sme rýchly gól, vytvárali sme si ďalšie situácie. Pre mňa mal prvý polčas skončiť troma, štyrmi, možno aj viacerými našimi gólmi. Nedokázali sme dotiahnuť sľubné situácie, ktoré sme mali v šestnástke, tiež brejky. Súper mal len jednu situáciu, ktorú sme mu ponúkli, keď Koštrna nechtiac vysunul Kabonga. Škoda prvého polčasu, bol kľúčový. Druhý sme dobre začali, Danielov gól padol z milimetrového ofsajdu. Potom už Podbrezová začala riskovať, vrhla všetko do ofenzívy, začali nám dochádzať sily. Je veľký rozdiel, keď vám chýba deň regenerácie oproti súperovi a hráte ďalší súťažný duel v krátkom slede. Už to bolo potom cítiť, znova sme však mohli železiarov vytrestať z kontier, no nedotiahli sme ich. Pre nás toto nie je dobrý výsledok."



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "O výsledku rozhodli prvý gól, prvý polčas a prostredie v Trnave. V prvom polčase sme nehrali dobre, nemali sme dobrý pohyb a kombinácie, aj napriek tomu sme si vypracovali jednu šancu Kabongom. V druhom dejstve sme zmenili niektoré veci a ukázali sme, že odveta môže byť ešte zaujímavá. Mali sme tri situácie, ktoré sme mohli premeniť na gól. Trnava momentálne však nedostáva góly, je v defenzíve veľmi silná a my sa nevieme presadiť v ofenzíve. Trápime sa s tým, verím, že sa nám to podarí v ďalších zápasoch zlomiť. Výsledok je do odvety hrateľný, musíme však hrať s väčšou vášňou, to mi dnes chýbalo."

Trnava 3. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prvom zápase semifinále Slovnaft Cup-u nad FK Železiarne Podbrezová 1:0. Domáci "" rozhodli o svojom triumfe už v piatej minúte, keď priamy kop Romana Procházku z ľavej strany nikto netečoval a lopta skončila až v bránke hostí.Dobré šance na zvýšenie skóre mali na trnavskej strane Zeljkovič, Azango, Procházka i Daniel, hostia nevyužili nájazd Kabonga. Po zmene strán rozhodcovia pre ofsajd neuznali gól Daniela, "" spálili po rohu tutovku, keď z päťky prestrelil Bakaľa.Odveta sa uskutoční v Podbrezovej v stredu 17. apríla o 18.00 h. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s úspešnejším z druhého semifinále ŠK Odeva Lipany - MFK Ružomberok (prvý zápas: 0:5).