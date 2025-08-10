< sekcia Šport
Trnava zdolala Prešov 1:0 a s 9 bodmi je na čele tabuľky
Rozhodujúci moment prišiel v 14. minúte. Kratochvíl videl nabiehajúceho Holíka, poslal mu do šestnástky ideálny center a český obranca hlavou prekonal prešovského brankára Bajzu.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 10. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava sú aj po treťom kole Niké ligy stopercentní. V nedeľu zdolali doma FC Tatran Prešov 1:0 a s plným počtom deväť bodov vedú tabuľku.
Rozhodujúci moment prišiel v 14. minúte. Kratochvíl videl nabiehajúceho Holíka, poslal mu do šestnástky ideálny center a český obranca hlavou prekonal prešovského brankára Bajzu. Pred prestávkou predviedol exkluzívne nožničky po rohovom kope Nwadike, jeho gól ale pre faul neplatil. Cez videorozhodcu neprešiel ani zásah prešovského Sagnu po rohovom kope.
Niké liga – 3. kolo:
FC Spartak Trnava – FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 14. Holík. ŽK: Begala, Olejník, rozhodovali: Smolák – Vorel, Zemko, 5078 divákov.
Trnava: Frelih - Ujlaky, Nwadike, P. Karhan - Holík, Moistsrapishvili (71. Sabo), Kratochvíl, Tomič (71. Daniel) – Badolo (71. Azango), Paur (89. Ďuriš), Škrbo (79. Kudlička). Tréner: Ščasný.
Prešov: Bajza - Balodis, Míka, Šimko – Sipľak (46. Gáll), Begala (80. Morim), Siheiev (46. Souček), Kotula - Olejník, Wolsztynski (31. Sagna), Regáli (64. Masaryk). Tréner: Hynek.
Michal Ščasný, tréner Spartaka: „Gratulujem chalanom, ďakujem fanúšikom, znovu vytvorili skvelú atmosféru. Nevstúpili sme dobre ani do jedného polčasu, ťažko sme sa rozbiehali. Celý zápas sme boli lepší, vytvorili sme si viac šancí, aj keď Tatran hrozil z brejkov a štandardiek, ale nejakým spôsobom sme to uhrali, máme tri body, nula inkasovaných gólov. Musíme sa ale poučiť z efektivity, boli tam gólové šance, ktoré musíme vyriešiť lepšie, lebo súper ako Craiova by nás za ich zahadzovanie potrestal.“
Jaroslav Hynek, tréner Prešova: „Cítili sme šancu, chceli sme získať minimálne bod, náš výkon sa stupňoval počas zápasu. Do stretnutia sme vstúpili podľa predstáv, defenzívny štýl Trnavy je čitateľný, boli sme dobre pripravení, ale útočníci nám neudržali vpredu lopty, aby sme sa dostali ďalej ako do stredného pásma. Z toho pramenil tlak Trnavy, vyprodukovali z toho gól. Dostali sme sa potom späť do zápasu, boli tam situácie, ktoré sme mohli vyriešiť lepšie, ale pochválim hráčov za sľubný prechod. Ku koncu polčasu mala Trnava tlak, z ktorého mohla aj zvýšiť, ale ustáli sme to. Polčasové striedania nám vyšli, hráči zvýšili aktivitu, dali tam rozbehy, väčší tlak, Spartak sme potrápili, mali sme tam dobré prechody, zakončenie, kvalitné štandardky. Dali sme gól, nechal som si vysvetliť pravidlo o ofsajde, tak vo finále musím súhlasiť, že rozhodcovia rozhodli správne. Proti súperovi ako je Trnava, druhému najlepšiemu tímu na Slovensku, je ťažké sa presadiť. Musíte premeniť, čo sa vám naskytne, to nám nevyšlo. Za tlak, aký Spartak mal, my sme mali len záblesky, sme si asi nezaslúžili nič. Máli sa nám to, pri prestriedaní trnavskej zostavy sme verili v bod, boli sme blízko, ale nakoniec sa to nepodarilo. Trnava zaslúžene vyhrala.“
