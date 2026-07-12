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Trnava získala Carriona, predtým pôsobil u jej súpera v predkole KL
Trnavský klub informoval o príchode deviatej letnej posily v nedeľu na svojom webe.
Autor TASR
Trnava 12. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval španielskeho ľavého obrancu Juanmiho Carriona. Podpísal zmluvu na jeden rok s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu. Predtým pôsobil v bulharskom tíme CSKA 1948 Sofia, s ktorým sa Spartak stretne v 2. predkole Konferenčnej ligy.
Trnavský klub informoval o príchode deviatej letnej posily v nedeľu na svojom webe. „Je to naozaj kuriózne, že v prvom súťažnom zápase nastúpim práve proti svojmu bývalému klubu. Je to skvelý klub, bude to určite náročný zápas, ale na tomto štadióne, s podporou fanúšikov, verím, že ho zvládneme,“ vyjadril sa 28-ročný Carrion, ktorý vyrastal v akadémii španielskej Sevilly. „Srdcom som zo Sevilly. Mám tú ich mentalitu, stále ísť na doraz a chcieť stále vyhrať. Mám to jednoducho v sebe a budem to chcieť preniesť aj sem,“ dodal. Pred príchodom do Bulharska pôsobil v nižších španielskych súťažiach.
Trnavský klub informoval o príchode deviatej letnej posily v nedeľu na svojom webe. „Je to naozaj kuriózne, že v prvom súťažnom zápase nastúpim práve proti svojmu bývalému klubu. Je to skvelý klub, bude to určite náročný zápas, ale na tomto štadióne, s podporou fanúšikov, verím, že ho zvládneme,“ vyjadril sa 28-ročný Carrion, ktorý vyrastal v akadémii španielskej Sevilly. „Srdcom som zo Sevilly. Mám tú ich mentalitu, stále ísť na doraz a chcieť stále vyhrať. Mám to jednoducho v sebe a budem to chcieť preniesť aj sem,“ dodal. Pred príchodom do Bulharska pôsobil v nižších španielskych súťažiach.