Trnava získala do útoku Ghančana Oforiho

Trnava 3. februára (TASR) - Ghanský futbalista Kelvin Ofori sa stal novou posilou Spartaka Trnava. Dvadsaťjedenročný útočník podpísal s účastníkom Fortuna ligy zmluvu na dva a pol roka.



Ofori prichádza z tímu druhej najvyššej nemeckej súťaže Paderbornu. V minulosti nastúpil aj na dve stretnutia v I. Bundeslige za Düsseldorf. "Je to krídlo, ktoré môže hrať z oboch strán a typologicky je to hráč, akého sme hľadali do nášho systému, keď budeme hrať do plných, do blokovej obrany súpera. Mali sme naňho veľmi dobré referencie a čo sme videli v jeho zápasoch v lige, tak keď naskočil, vždy priniesol oživenie. Je to výborný driblér a silný v súbojoch jeden na jedného," predstavil novú posilu tréner Spartaka Michala Gašparík, ktorého citovala oficiálna webstránka klubu.