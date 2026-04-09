Trnava zvládla aj štvrtý duel baráže a udržala sa v súťaži
Domáci úspešne vzdorovali v prvej polovici úvodnej časti hry, keď dokázali zmazať manko a vyrovnať na 2:2.
Autor TASR
Senica 9. apríla (TASR) - Hokejisti HK Gladiators Trnava rozhodli baráž o účasť v Tipos Slovenskej hokejovej lige v najkratšom možnom čase. Vo štvrtkovom dueli vyhrali na ľade Senice 7:5. Sériu ovládli 4:0 na zápasy a súčasťou druhej najvyššej súťaže tak budú aj v budúcom ročníku.
Domáci úspešne vzdorovali v prvej polovici úvodnej časti hry, keď dokázali zmazať manko a vyrovnať na 2:2. Do konca tretiny však opäť dvakrát inkasovali a napokon im nestačilo ani päť strelených gólov, z ich hokejok najviac v barážovej sérii.
Domáci úspešne vzdorovali v prvej polovici úvodnej časti hry, keď dokázali zmazať manko a vyrovnať na 2:2. Do konca tretiny však opäť dvakrát inkasovali a napokon im nestačilo ani päť strelených gólov, z ich hokejok najviac v barážovej sérii.
baráž o účasť v Tipos SHL
štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava 5:7 (2:4, 1:2, 2:1)
Góly: 6. Daniel (Litavec, Zaťko), 10. Daniel (Janík, Litavec), 31. Olejník (Kristín, Zaťko), 49. Jarolín (Kristín), 58. Poliaček (Jarolín) - 2. Jobek (Michajlov, Klapica), 6. Zahradník (Haščič, Miklík), 16. Jamrich (Antonov, Haščič), 16. Jamrich (M. Haščák), 21. Hanula (Zahradník), 29. Antonov (Mamonov, Holovič), 44. Miklík (Hauser). Rozhodovali: Fridrich, Jurčiak - Mižík, Jonák, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše: Bohunický (pästný súboj), Janík (krosček) - Haborák (faul kolenom) všetci 5+DKZ, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 1001 divákov
Senica: Sihelský - Mikéska, Zaťko, Bohunický, Janík, Polesný, Hajas, Piskarev, Burian - Kristín, Jarolín, A. Kotzman - Baran - J. Haščák, Vaškovič - Poliaček, Hricko, Olejník - Daniel, Litavec, P. Kotzman
Trnava: Hollý - Škultéty, Haborák, Hauser, Volkov, Scheuerm Sabo, Jobek - Zahradník, Mamonov, Hanula - Haščič, Holovič, Antonov - Miklík, Jamrich, M. Haščák - Klapica, Achberger, Michajlov
/konečný stav série: 0:4, HK Gladiators Trnava sa udržal v SHL/
štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava 5:7 (2:4, 1:2, 2:1)
Góly: 6. Daniel (Litavec, Zaťko), 10. Daniel (Janík, Litavec), 31. Olejník (Kristín, Zaťko), 49. Jarolín (Kristín), 58. Poliaček (Jarolín) - 2. Jobek (Michajlov, Klapica), 6. Zahradník (Haščič, Miklík), 16. Jamrich (Antonov, Haščič), 16. Jamrich (M. Haščák), 21. Hanula (Zahradník), 29. Antonov (Mamonov, Holovič), 44. Miklík (Hauser). Rozhodovali: Fridrich, Jurčiak - Mižík, Jonák, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše: Bohunický (pästný súboj), Janík (krosček) - Haborák (faul kolenom) všetci 5+DKZ, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 1001 divákov
Senica: Sihelský - Mikéska, Zaťko, Bohunický, Janík, Polesný, Hajas, Piskarev, Burian - Kristín, Jarolín, A. Kotzman - Baran - J. Haščák, Vaškovič - Poliaček, Hricko, Olejník - Daniel, Litavec, P. Kotzman
Trnava: Hollý - Škultéty, Haborák, Hauser, Volkov, Scheuerm Sabo, Jobek - Zahradník, Mamonov, Hanula - Haščič, Holovič, Antonov - Miklík, Jamrich, M. Haščák - Klapica, Achberger, Michajlov
/konečný stav série: 0:4, HK Gladiators Trnava sa udržal v SHL/