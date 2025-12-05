< sekcia Šport
Trnavčan Ďuriš dostal trojzápasový dištanc
Pozastavenie výkonu športu na tri súťažné stretnutia platí od štvrtka 4. decembra, uvádza sa v úradnej správe SFZ.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Futbalista Spartaka Trnava Michal Ďuriš dostal trojzápasový dištanc za vylúčenie v dohrávanom zápase 10. kola Niké ligy na ihrisku Podbrezovej. Tridsaťsedemročný útočník sa na základe verdiktu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) dopustil telesného napadnutia - chytenia súpera pod krkom nadmernou silou v prerušenej hre.
Pozastavenie výkonu športu na tri súťažné stretnutia platí od štvrtka 4. decembra, uvádza sa v úradnej správe SFZ. Bývalý slovenský reprezentant si tak už v tomto kalendárnom roku nezahrá, keďže do konca jesennej časti Niké ligy zostáva odohrať záverečné dve kolá.
