Trnavčania sa nedostanú do sektoru hostí v aprílovom derby na Slovane

Bratislava 18. marca (TASR) - Fanúšikovia Spartaka Trnava sa nedostanú do sektoru hostí v najbližšom tradičnom derby Fortuna ligy na štadióne Slovana Bratislava. O uzatvorení týchto priestorov rozhodla Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SK SFZ) v súvislosti s incidentmi v predchádzajúcom súboji oboch rivalov na Tehelnom poli na začiatku marca.



"DK SFZ ukladá Spartaku Trnava zákaz objednať vstupenky do sektoru hostí na najbližšie majstrovské stretnutie Fortuna ligy proti ŠK Slovan Bratislava," píše sa v úradnej správe disciplinárky. Slovan sa doma s Trnavou najbližšie stretne 29. apríla v 7. kole nadstavbovej časti najvyššej súťaže. DK SFZ zároveň uložila obom klubom pokuty za správanie sa fanúšikov v inkriminovanom stretnutí 22. kola zo 4. marca, v ktorom Slovan vyhral nad Spartakom 4:1. Polícia vtedy musela zasiahnuť po výtržnostiach v sektore pre fanúšikov hostí a riešila aj incidenty mimo štadióna. V nasledujúcich dňoch obvinila viacero osôb, ktorým hrozí trest odňatia slobody.



Spartak Trnava musí na základe rozhodnutia disciplinárky zaplatiť pokutu 3000 eur za hrubé nešportové správanie sa divákov v zápase na Slovane - vulgárne pokriky na adresu súpera, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti, použitie pyrotechniky a poškodenie vybavenia štadióna. DK SFZ zároveň uložila klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku. Slovan dostal za opakované vulgárne pokriky fanúšikov na adresu súpera, vyvesenie provokatívneho transparentu v sektore C a použitie pyrotechniky i za nedostatočnú usporiadateľskú službu a spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia pokutu 1000 eur.