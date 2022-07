Na CrossFit Games ako jediná tínedžerka z Európy pôjde Trnavčanka

Na snímke crossfiťáčka Ema Gálová, ktorá sa zúčastní ako jediná z Európy na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v auguste v Madisone v americkom štát Wisconsin. V Trnave, dňa 2. júla 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 2. júla (TASR) - Sedemnásťročná Ema Gálová z Trnavy bude v kategórii 16 až 17 rokov ako jediná tínedžerka z Európy súťažiť na svetových CrossFit Games, ktoré sa konajú počas augusta v americkom meste Madison. O postup sa uchádzali atléti z celého sveta." reagovala Gálová pre TASR. Na podujatie v hlavnej hale sú podľa jej slov už dávno vypredané lístky, keďže crossfit je v USA veľmi populárny. Priblížila, že v minulosti na súťaž, ktorá je obdobou majstrovstiev sveta v crossfite, postúpila v tínedžerskej kategórii ako prvá Slovenka jej prvá trénerka Nina Ladvenicová." priblížila. Do druhého kola podľa nej postupovalo 200 najlepších dievčat, z ktorých sa do tretieho dostalo 30. Na súťaž v rámci jej kategórie postúpilo desať dievčat.CrossFit Games sú rozdelené do viacerých kategórií - ženy, muži, tímy, tínedžeri či masters (od 35 rokov). Vytvorená je tiež kategória pre atlétov s telesným postihnutím. "" doplnila športovkyňa.V rámci súťaže absolvujú tínedžeri deväť workoutov. Cviky zahŕňajú atletické disciplíny, gymnastické prvky, vzpieračské disciplíny, šplhanie na lane, dvojskoky na švihadle, plávanie, bicykel, veslovanie, jazdu na paddleboarde alebo súťaže na prekážkovej dráhe. "" dodala Gálová.Ku crossfitu sa dostala ako 12-ročná cez skupinové cvičenia. "poznamenala. V minulosti sa zúčastnila už viacerých tínedžerských súťaží v Európe, na turnajoch v Španielsku a Holandsku zvíťazila. Na súťaži The European Championships v Anglicku obsadila tretie miesto v kategórii do 18 rokov. Priblížila, že počas prípravy trénuje päť dní v týždni, dokopy má osem tréningov, pred aktuálnou súťažou pridala aj plávanie.V súťažení by chcela určite pokračovať a zúčastniť sa rôznych európskych súťaží. Prípravu, regeneráciu, cestu na súťaže si však musí zabezpečiť vlastnými silami. "" ozrejmila.