Trnavčanov mrzela kľúčová chyba, Gašparík: Nikdy sme to nespravili

Košice 1. mája (TASR) - Dominantný výkon, ale opäť neúspešný výsledok proti neobľúbenému súperovi. Taký bol z pohľadu hráčov Spartaka Trnava stredajší finálový zápas Slovenského pohára, v ktorom v Košickej futbalovej aréne podľahli MFK Ružomberok 0:1. "Od 20. minúty mohlo byť finále na našej strane, pri väčšej efektivite sme mohli viesť aj 4:0," konštatoval tréner Michal Gašparík.



Trnavčania sa hotovali potvrdiť, že sa im na dostavanom košickom štadióne darí, keďže na ňom zvíťazili vo všetkých troch ligových zápasoch. Zároveň chceli dokázať, že pohár je iná súťaž než liga, v ktorej pod Gašparíkovým vedením nezvíťazili ani v jednom z deviatich zápasov proti Ružomberku. Túto sériu však neukončili a na víťazstvo nad MFK naďalej čakajú už 10 zápasov, resp. od 7. novembra 2020. "Obetovali sme ligu, čo sa často stretáva s nepochopením fanúšikov i novinárov, no dali sme všetko do tohto jedného zápasu. Bol som si istý, respektíve takmer istý, že dokážeme súpera prekonať. Od prvej sekundy sme mali šance. Dnes naši hráči odohrali najlepší zápas proti Ružomberku pod mojím vedením. Hrali výborne, dodržali všetko v defenzíve. V ofenzíve sme našli recept, ako sa dostať do šancí a bola z toho šanca za šancou. Nemalo sa stať to, čo sa stalo. Je to veľká škoda," konštatoval Gašparík.







O výsledku rozhodla situácia z nadstaveného času prvého polčasu, keď si obranca Martin Šulek neporozumel s brankárom Dominikom Takáčom, ktorý nespracoval prihrávku a zo situácie vyťažil útočník Ružomberka Adam Tučný. "Bola to úplne jednoduchá lopta, na aké sme sa chystali. Mali sme tam dvoch hráčov. To nebola "Šulova" chyba, ale brankára. Toho brankára, ktorý nás sezónu čo sezónu drží nad vodou. Nikdy sme niečo takéto nespravili v zápase ani na tréningu. "Taky" si možno myslel, že si tú loptu vezme, ihrisko bolo v prvom polčase suché a zatrhávalo to," uviedol Gašparík.



Na gól "do šatne" Spartak nedokázal odpovedať, hoci v druhom polčase mal viac z hry a aj viac streleckých pokusov - 9:0, v zápase celkovo 18:6, z toho na bránu 6:1. Vzhľadom na predvedenú hru svojho tímu považoval tréner Gašparík výsledok za nespravodlivý: "V sobotu máme s nimi znovu zápas. Dnes sme ukázali, ako sa má hrať proti Ružomberku. Zápas bol o nás. Toto finále je extrémne nespravodlivé, tak to teraz cítim. Uvidíme, ako to budem vnímať, keď si to pozriem na videu."



Podobné pocity z výsledku mal aj trnavský kapitán Martin Mikovič: "Nezvládli sme to, hoci ten zápas vyzeral jednoznačne. Zase sme si dali vlastný gól. Ak by sa išlo do kabín za stavu 0:0, tak by sa nič nedialo a verím tomu, že by druhý polčas potom vyzeral inak. Chyby sa stávajú a stávajú sa aj vo veľkých zápasoch a veľkým hráčom. "Taky" nás veľakrát podržal a "Šulo" dnes odohral veľmi dobrý zápas. Samozrejme, že človek má na taký moment spočiatku nervy, ale musí sa prepnúť a povzbudiť chalanov," priznal Mikovič.



Trnavskí hráči mali v Košiciach takmer domáce prostredie. Duel sledovalo 8764 divákov, z ktorých približne tretina fandila Spartaku. Spokojnejších však bolo vyše 500 priaznivcov Ružomberka. "Už len pre tých ľudí, ktorí za nami prišli, musí tento výsledok hnevať celú kabínu. Takto zatlačiť Ružomberok a nedokopnúť do brány, to už bola nemohúcnosť. Potom sa pridala aj nervozita. Mali sme to vo vlastných nohách a mali sme to zvládnuť. Klobúk dolu pred našimi divákmi, ktorí išli skoro cez celú republiku. Sme smutní, že sme ich nepotešili," uviedol Mikovič.







Aj on si uvedomoval, že séria bez víťazstva proti Ružomberku sa dostala do dvojciferných čísel. "To je už veľmi veľa. Skoro každý ten zápas má podobný priebeh, keď my búšime, no dostaneme gól a nevyhráme. Klobúk dolu pred Ružomberčanmi. Majú dobré mužstvo a vedia sa na nás motivovať."



Hráči Trnavy nevyužili príležitosť stať sa prvým tímom, ktorý dosiahne v Slovenskom pohári tri víťazstvá za sebou. Doteraz na tento míľnik siahalo sedem tímov, no ani jeden neuspel. Ružomberčania finálovým triumfom zároveň ukončili Trnave jej 23-zápasovú víťaznú sériu v Slovenskom pohári.