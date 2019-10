Trnavský Spartak vypadol zo SP, Haliloviča mrzel pokus v rozstrele

Trnava 31. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava neobhája triumf v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe 2019/20. V stredu v osemfinálovom zápase v Dunajskej Strede vypadli v rozstrele z 11 m po bezgólovej remíze po 90 minútach.



Zaujímavosťou bol fakt, že strelám z bieleho bodu čelili iní brankári ako duel začali. Brankár DAC Martin Jedlička dostal červenú kartu a tesne pred koncom zápasu sa dostal na ihrisko aj brankár "andelov" Dobrivoj Rusov, ktorý vystriedal Petra Boleka. „Boli sme takto dohodnutí už pred zápasom, ale nie preto, že by bol Bolek horší brankár, alebo že by nevedel chytať penalty. Bol to skôr psychologický ťah, minule nám vyšiel, tentoraz sme neuspeli," povedal Rusov pre oficiálny klubový web. Úlohu si splnil a v tretej sérii vychytal Fábryho, čím dal svojim spoluhráčom výhodu. Rafael Tavares do Santos s Emirom Halilovičom však nechali vyniknúť domáceho brankára Benjamína Szaraza. "Z lavičky som mal iný pohľad a myslím, že sme mali dať v úvode zápasu gól. Mali sme veľmi dobrý prvý polčas, v tom druhom mala Dunajská viac z hry. Celkovo to bol obojstranne dobrý zápas, ak by to bola liga, tak asi odchádzame spokojní s bodom, ale z pohára sme vypadli a je to naša škoda," dodal Rusov.



Spartak má za sebou nešťastný október, v ktorom nezískal v troch ligových zápasoch ani bod a vypadol zo Slovnaft Cupu. Krízu si však hráči nepripúšťajú. „V Dunajskej Strede prehral Slovan aj Žilina, my sme tu nepodali taký zlý výkon. Vypadli sme, to je fakt, ale nechcem hovoriť o nejakej kríze. Ja tomuto mužstvu verím, rovnako aj v kabíne si veríme, že to zlomíme. Nehráme na náhodu, dokážeme byť vyrovnaní silným mužstvám a tie výsledky prídu. Kríza je, keď nemáte doma peniaze. Momentálne máme len zlé výsledky, ktoré nezodpovedajú predvedenej hre. Nehráme zle, ale chýbajú nám body a verím, že už v najbližšom zápase to zlomíme," povedal Bosniak Halilovič, ktorý kopal poslednú penaltu a zahral ju veľmi zle. "Mrzí má tá nepremenená penalta. Neviem si ani vysvetliť, prečo som to tak zle kopol. V prvom polčase sme mali dve stopercentné šance a mohli sme zápas rozhodnúť už na začiatku. Bohužiaľ, opäť sme nedali, čo sa nám stalo už štvrtý zápas za sebou."