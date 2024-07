Trnavu čaká v 3. predkole horší z dvojice Visla Krakow - Rapid Viedeň

Žreb 3. predkola EKL:



majstrovská vetva:



víťaz Vikingur Rejkyjavík/KF Egnatia - víťaz A.C. 1964 Virtus/FC Flora Tallinn



víťaz FC Differdange 03/FC Ordobasy - víťaz FC Struga/FC Pjunik Jerevan



víťaz FC Ballkani/Hamrun Spartans - FC Larne



HJK Helsinki - víťaz FC Dinamo Batumi/FK Dečič







ligová vetva:



víťaz FK Mladá Boleslav/FK Transinvest - víťaz Hapoel Beer-Sheva/PFC Černo More



zdolaný FC Kilmarnock/Cercle Bruggy - víťaz KuPS Kuopio/Tromsö IL



víťaz FC Zimbru Kišiňov/FC Ararat-Armenia - víťaz SC Dnipro-1/Puskás Akadémia



víťaz FC Zürich/FC Shelbourne - víťaz SC Vitória/FC Floriana



víťaz FC Páksi/AEK Larnaka - víťaz FK Radnički/FK Mornar



víťaz F91 Duddelange/BK Häcken - víťaz Stjarnan/Paide Linnameeskond



víťaz NK Maribor/Universitatea Craiova - zdolaný AFC Ajax/Vojvodina







víťaz FK Sarajevo/FC SPARTAK TRNAVA - zdolaný Visla Krakow/SK Rapid Viedeň



St Patrick's Athletic/FC Vaduz - FC Maccabi Haifa/FC Sabah



víťaz Valur/FC St. Mirren - víťaz Go Ahead Eagles/SK Brann



víťaz FC CSKA 1948/Buducnost Podgorica - víťaz FK Žalgiris/FC Pafos



víťaz Ilves Tampere/FK Austria Viedeň - víťaz Djurgärden/FC Progres Niederkorn



zdolaný CS Corvinul 1921 Hunedoara/HNK Rijeka - víťaz FC Milsami Orhei/FC Astana



zdolaný MFK RUŽOMBEROK/Trabzonspor - víťaz HNK Hajduk Split/HB Tórshavn



víťaz FC Noah/Sliema Wanderers - víťaz AEK Atény/Inter Club d'Escaldes



víťaz FK Auda/FC Cliftonville - víťaz Breidablik/FC Drita



víťaz FC Iberia 1999 Tbilisi/FK Partizani - víťaz Basaksehir Istanbul/La Fiorita 1967



víťaz IF Bröndby/KF Llapi 1932 - víťaz Legia Varšava/FC Caernarfon Town



zdolaný SC Braga/Maccabi Petah-Tikva - víťaz CFR 1907 Kluž/FC Neman Grodno



zdolaný FK Molde/IF Silkeborg - víťaz KAA Gent/Víkingur



víťaz NK Osijek/FCI Levadia Tallinn - víťaz PFC Zire/FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA



víťaz FC St. Gallen/FC Tobol Kostanaj - víťaz FC Riga/WKS Slask Wroclaw



zdolaný Panathinaikos Atény/PFC Botev Plovdiv - víťaz HŠK Zrinjski Mostar/NK Bravo



víťaz Omonoia Nikózia/FC Torpedo Kutaisi - víťaz FK Sumqayit/FC Fehérvár



víťaz FC Kodaň/FCB Magpies - víťaz FC Baník Ostrava/FC Urartu



víťaz NK Olimpija Ľubľana/FC Polissja Žitomir - zdolaný FC Šeriff Tiraspoľ/IF Elfsborg







Program EKL:



8. augusta: prvé zápasy 3. predkola



15. augusta: druhé zápasy 3. predkola



5. augusta: žreb play off



22. augusta: prvé zápasy play off



29. augusta: druhé zápasy play off

Nyon 22. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa v prípade postupu cez FK Sarajevo stretnú v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy s horším zo súboja Wisla Krakov - FC Rapid Viedeň, ktorí proti sebe nastúpia v 2. predkole Európskej ligy. Úvodné stretnutie by odohrali Trnavčania 8. augusta doma, odveta by bola na programe 15. augusta na pôde súpera.Trnavčania sa mohli stretnúť aj s horšími z dvojíc: Ilves Tampere - FK Austria Viedeň, FC Zürich - FC Shelbourne, FK Molde - IF Silkeborg a FK Auda - FC Cliftonville.Potenciálneho súpera spoznal na pondelňajšom žrebe vo švajčiarskom Nyone aj ďalší slovenský pohárový účastník FC DAC 1904 Dunajská Streda. V prípade postupu cez FK Zira Baku si slovenský vicemajster zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi NK Osijek a FCI Levadia Tallinn, pričom začne vonku. Mužstvo zo Žitného ostrova mohlo dostať aj úspešnejšieho z týchto dvojíc: FC Kodaň - FCB Magpies, Omonia Nikózia - FC Torpedo Kutaisi, FC Riga - WKS Slask Vroclav, NK Olimpija Ľubľana - FC Polissya Žitomir, HŠK Zrinjski Mostar - NK Bravo, NK Osijek - FCI Levadia Tallinn.Slovensko môže mať v 3. predkole až trojicu zástupcov. Ak MFK Ružomberok v 2. predkole Európskej ligy nevyradí favorizovaný turecký Trabzonspor, stretne sa v 3. predkole EKL s víťazom duelu HJK Hajduk Split - HB Tórshavn, pričom úvodný duel hrá doma slovenský zástupca. "Ruža" sa mohla stretnúť aj s víťazmi dvojzápasov Legia Varšava - FC Caernarfon Town, Go Ahead Eagles - SK Brann, KuPS Kuopio - Tromsö IL, HNK Hajduk Split - HB Tórshavn a F91 Duddelange - BK Häcken.