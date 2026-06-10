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Trnavu posilnil český brankár Janáček: Hneď som mal záujem

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Na archívnej snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu (zľava Miloš Kratochvíl, Erik Sabo a Michal Ďuriš) počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Janáček chytal najmä v českých súťažiach, v drese Českých Budejovíc, či v „béčku“ Sparty Praha.

Autor TASR
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Trnava 10. júna (TASR) - Futbalový klub FC Spartak Trnava získal po odchode Žigu Freliha novú brankársku tvár. Do klubu prišiel 25-ročný český legionár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v albánskom AF Elbasani. S účastníkom Niké ligy podpísal zmluvu na dva roky.

Janáček chytal najmä v českých súťažiach, v drese Českých Budejovíc, či v „béčku“ Sparty Praha. V uplynulej sezóne si vyskúšal aj pôsobenie v Elbasani, kde si v 31 súťažných zápasoch pripísal 13 čistých štítov a pomohol tímu ku konečnému druhému miestu v lige, pričom titul mu unikol iba o jediný bod.

Rokovania s Trnavou prebiehali dlhšie. „Prvý kontakt bol už nejaké 3-4 týždne dozadu. Potom sa to trochu naťahovalo, ale posledné dni sa to posunulo dobrým smerom a keď mi prišla táto ponuka, mal som ihneď záujem prísť do Trnavy,“ vysvetlil pre klubový web Janáček, ktorý v Albánsku chytával pravidelne: „Tá posledná sezóna bola skvelá. Začal som si opäť užívať futbal, darilo sa ako mne, tak aj tímu a veľmi ma to posunulo dopredu.“
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