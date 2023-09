Trnavu posilnil mladý srbský stopér Djurič

Trnava 5. septembra (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava angažoval mladého srbského stopéra Andreja Djuriča. Odchovanec Crvenej zvezdy Belehrad a reprezentant do 21 rokov prichádza na hosťovanie s opciou na prestup.



Djurič prešiel všetkými mládežníckymi družstvami slávneho srbského klubu. Pred dvoma rokmi bol na hosťovaní v slovinskom celku NK Domžale, kde opätovne strávil aj jarnú časť minulej sezóny. Za tento tím nastúpil na 36 zápasov a strelil dva góly. V prebiehajúcej sezóne stihol úvodné dve kolá, kde bol v základnej zostave a má skúsenosť aj z predkôl EKL, kde jeho tím prekvapivo vypadol s maltským FK Balzan po predĺžení.



Iba 19-ročný stopér má na svojom konte aj dve vystúpenia v nabitej srbskej 21-tke. "Počul som veľa o klube, o jeho slávnej histórii a o jeho fanúšikoch. Videl som štadión a zázemie klubu. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo, prakticky za jednu noc a už som tu v Trnave, ktorá o mňa stála a som šťastný, že tu budem hrať. Veľmi sa teším na zápasy v európskom pohári, kde narazíme na super tímy a chceme vyhrať všetko, čo sa bude dať," povedal pre klubovú stránku.



Tréner Michal Gašparík potvrdil, že vyhliadnutého ho mal už dlhšie, ale až teraz sa podarilo nájsť spoločnú reč s jeho materským klubom: "Djuriča sme mali odsledovaného pred pol rokom, spolu so Zeljkovičom a Breznikom. Vtedy sa nám tohto mladého hráča nepodarilo dotiahnuť, lebo jeho cena bola pri prestupe veľmi vysoká. Teraz sa situácia trocha zmenila a podarilo sa dohodnúť sa s Crvenou Zvezdou. Je to stopér s obrovskou medzinárodnou budúcnosťou, ktorá sa časom určite prejaví. Je typ tvrdého, nekompromisného stopéra, ktorý dokáže zahrať sprava aj zľava, s výborným súbojom a dobrou hlavou. Na svoj vek má aj solídnu rozohrávku."