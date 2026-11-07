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Trnavu spasil sviatočný strelec Koštrna, vydýchol si po brvne Ďuriša
Pod Urpínom viedli po góloch z konca prvého a začiatku druhého polčasu, lenže domáci ukázali, že závery stretnutí majú lepšie.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. novembra (TASR) – Futbalisti Trnavy po troch zápasoch bez výhry naplno bodovali v 14. kole Niké ligy na pôde Banskej Bystrice. Tamojšiu Duklu zdolali tesne 2:1, keď sa v závere strachovali o víťazstvo.
Pod Urpínom viedli po góloch z konca prvého a začiatku druhého polčasu, lenže domáci ukázali, že závery stretnutí majú lepšie. Po znižujúcom góle Hanesa mal vyrovnávajúci zásah na kopačke extrnavčan Michal Duriš. Avšak pálil do brvna, čo ho po zápase veľmi mrzelo: „Trafil som to do brvna, chýbali centimetre aby som vyrovnal. Také šance, aké sme si vytvorili, by sme mali premieňať. Pre mňa to bol špecifický zápas. Chalanov z Trnavy poznám, strávil som s nimi veľa času, takže nebol to jednoduchý zápas pre mňa. Tešil som sa však naň, škoda len, že sa skončil prehrou.“
Ďuriša hnevali nielen nevyužité šance, on sám mal dve vyložené, ale najmä nevydarený prvý polčas. Prehru zhodnotil pragmaticky: „Prvý polčas sme prespali. Trnavu sme dostali na koňa a inkasovali sme aj gól. Na začiatku druhého polčasu sme dostali druhý gól, ale po zmene strán sme začali hrať dobrý futbal. Mali sme tam za stavu 0:2 i 1:2 šance a mohlo sa to skončiť lepším výsledkom.“
Trnavským hrdinom sa stal obranca Kristián Koštrna. Strelil svoj druhý gól v kariére za Spartak, a to po takmer štyroch rokoch, prvý z hry a ako sa ukázalo, bol víťazný. „Nedávam veľa gólov, nie som gólový hráč, ja ich skôr niekedy pripravím, takže som rád, že som dal gól. Bola to pekná akcia, ale dôležité je, že sme vyhrali. Bol to ťažký zápas. Vedeli sme, v akej situácii sa nachádzame, že sme nevyhrali tri zápasy po sebe. Nepovedal by som, že to bola nejaká kríza, no výsledky tam neboli. Cítili sme to na nálade. Potrebovali sme víťazstvo. Odviedli sme v Banskej Bystrici dobrý výkon do gólu na 2:1. Potom to domáci otvorili a boli nebezpeční, išli za vyrovnaním. Myslím si, že sme to v závere ubojovali a je to v konečnom dôsledku zaslúžené víťazstvo,“ hodnotil duel trnavský strelec druhého gólu.
K víťazstvu ešte Koštrna dodal: „Vážime si ho, lebo Bystrica je dobrý súper. My sme sa viac koncentrovali na defenzívu, lebo inkasujeme veľmi veľa gólov, čo nebývalo zvykom. Potrebovali sme popracovať na tom, aby sme góly nedostávali, no, bohužiaľ, opäť sme ho dostali. Je ešte na čom pracovať. Máme omladený káder a niektorí hráči potrebujú čas.“
Pod Urpínom viedli po góloch z konca prvého a začiatku druhého polčasu, lenže domáci ukázali, že závery stretnutí majú lepšie. Po znižujúcom góle Hanesa mal vyrovnávajúci zásah na kopačke extrnavčan Michal Duriš. Avšak pálil do brvna, čo ho po zápase veľmi mrzelo: „Trafil som to do brvna, chýbali centimetre aby som vyrovnal. Také šance, aké sme si vytvorili, by sme mali premieňať. Pre mňa to bol špecifický zápas. Chalanov z Trnavy poznám, strávil som s nimi veľa času, takže nebol to jednoduchý zápas pre mňa. Tešil som sa však naň, škoda len, že sa skončil prehrou.“
Ďuriša hnevali nielen nevyužité šance, on sám mal dve vyložené, ale najmä nevydarený prvý polčas. Prehru zhodnotil pragmaticky: „Prvý polčas sme prespali. Trnavu sme dostali na koňa a inkasovali sme aj gól. Na začiatku druhého polčasu sme dostali druhý gól, ale po zmene strán sme začali hrať dobrý futbal. Mali sme tam za stavu 0:2 i 1:2 šance a mohlo sa to skončiť lepším výsledkom.“
Trnavským hrdinom sa stal obranca Kristián Koštrna. Strelil svoj druhý gól v kariére za Spartak, a to po takmer štyroch rokoch, prvý z hry a ako sa ukázalo, bol víťazný. „Nedávam veľa gólov, nie som gólový hráč, ja ich skôr niekedy pripravím, takže som rád, že som dal gól. Bola to pekná akcia, ale dôležité je, že sme vyhrali. Bol to ťažký zápas. Vedeli sme, v akej situácii sa nachádzame, že sme nevyhrali tri zápasy po sebe. Nepovedal by som, že to bola nejaká kríza, no výsledky tam neboli. Cítili sme to na nálade. Potrebovali sme víťazstvo. Odviedli sme v Banskej Bystrici dobrý výkon do gólu na 2:1. Potom to domáci otvorili a boli nebezpeční, išli za vyrovnaním. Myslím si, že sme to v závere ubojovali a je to v konečnom dôsledku zaslúžené víťazstvo,“ hodnotil duel trnavský strelec druhého gólu.
K víťazstvu ešte Koštrna dodal: „Vážime si ho, lebo Bystrica je dobrý súper. My sme sa viac koncentrovali na defenzívu, lebo inkasujeme veľmi veľa gólov, čo nebývalo zvykom. Potrebovali sme popracovať na tom, aby sme góly nedostávali, no, bohužiaľ, opäť sme ho dostali. Je ešte na čom pracovať. Máme omladený káder a niektorí hráči potrebujú čas.“